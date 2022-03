Diego Simeone y Zinedine Zidane son candidatos para dirigir a Keylor Navas en el PSG

Keylor Navas y Zinedine Zidane alzaron tres Champions League juntos en el Real Madrid (PAUL ELLIS/AFP)

Luego del sonado fracaso del París Saint Germain en la Champions League ante el Real Madrid, el puesto del argentino Mauricio Pochettino está en riesgo, al punto que la prensa francesa ya da nombres de posibles sustitutos.

El diario L’ Equipe destacó este lunes que el cuadro parisino habría buscado a otro che, Diego Simeone, actual técnico del Atlético de Madrid y al francés Zinedine Zidane, versión que replicaron otros medios internacionales. Zizou es un técnico que el tico Keylor Navas conoce muy bien, pues lo dirigió en el cuadro merengue.

“Ha informado el diario ‘LÉquipe’, que el Cholo es uno de los nombres que se barajan en las oficinas parisinas pensando en el futuro, en la reconstrucción tras el golpe, otra vez más, a pesar de haber elaborado la plantilla más cara de la historia, con la incorporación de Leo Messi, al que reunían con Neymar y Mbappé, para nada.

“El nombre del Cholo, con contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024, por cierto, no es el único. El diario francés lo incluía en una lista que compartía con otros nueve compañeros, además de lo escrito, Zidane, el primero de todos”, destacó por su lado el diario español AS.

La semana pasada a Pochettino le cuestionaron si su permanencia en el PSG dependía de seguir vivo en la Champions y su repuesta fue más que elocuente. “Es una respuesta demasiado obvia”.

“Quién llegue, aún no se sabe. Simeone es de los que gustan, mucho. No es la primera vez que su nombre se vincula al equipo parisino, ya lo hizo con fuerza en 2019. Lo único claro en estos momentos, es que Pochettino, no seguirá, sus números dictan que es el peor entrenador en la era catarí del PSG,