Diego Vásquez rompe el silencio y aclara cómo se dio su salida de Puntarenas FC

Diego Vázquez dirigió al Puntarenas FC por 14 juegos del Apertura 2023. (Albert Marín)

Días después de que se anunció su salida sorpresiva del Puntarenas FC, Diego Vásquez habló con el medio catracho digital Diez y aclaró cómo fue que se gestó su salida del cuadro chuchequero.

De una aclaró que aunque los malos resultados sí pesaron, la decisión de salir fue por mutuo acuerdo.

“La verdad que tuvimos un buen inicio, pero la realidad es que nos dieron un equipo en un 15 por ciento con la promesa que al terminar este torneo, nosotros íbamos a armar el plantel para encarar el próximo campeonato; sin embargo, la otra realidad es que cambiaron lo que habíamos hablado en un inicio, después no era la misma idea de un principio y por eso acepté rescindir el contrato.

“Mejoramos el porcentaje de rendimiento del equipo que tenía cuatro meses de no ganar, nosotros logramos triunfar, pero al final pasó esto, salí del club por mutuo acuerdo, me reuní con el presidente y ahí sentí que los acuerdos de un principio habían cambiado por los malos resultados”, detalló.

LEA MÁS: Puntarenas FC toma importante decisión sobre su técnico Diego Vázquez

Pese al poco tiempo que estuvo en el banquillo puntarenense, Vásquez salió satisfecho de su desempeño y lo tomó como un aprendizaje, un deseo profesional cumplido.

“Lo tomé como una experiencia, en el fútbol si no gano, aprendo y en la vida hay que aprender. Es bueno que conocí otro fútbol, el de Costa Rica, más de cerca y lo tomo como un aprendizaje más en esta profesión, fue algo sumamente positivo y no me arrepiento para nada”, agregó.

Por el momento se mantendrá en suelo hondureño reforzando su experiencia con cursos mientras se concreta una de las ofertas que tiene en la mesa, se tomará su tiempo para analizarlas.

La Barbie, como es conocido, disputó 14 partidos con Puntarenas, ganó cinco, empató uno y perdió ocho, ganando 16 puntos de 42 posibles, el equivalente al 38%.