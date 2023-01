Diez histórico de Alajuelense dio su bendición a Aarón Suárez

Aarón Suárez lució bien en su estreno con el diez en Alajuelense. (Jose Cordero)

El argentino Pablo Alejandro Izaguirre estaba bien pegado al tele este domingo viendo el partido de Alajuelense ante Sporting y hubo un detalle que le generó bastante gusto, el cual aplaudió al igual que muchos aficionado: ver a Aarón Suárez con una camiseta con la que él hizo historia.

El joven volante tuvo un muy buen estreno con la camiseta 10 rojinegra, ya que anotó y puso una asistencia, además de recibir muy buenos comentarios sobre su juego en general y por la decisión de que le dieran tan icónico número.

El argentino es uno de los 10 rojinegros que más se recuerda, desde que llegó al club, en 1999, le dieron la oportunidad de tener esa chema con la que fue campeón en muchas ocasiones (incluidos 5 campeonatos nacionales), por eso le dio tanto gusto ver que no la retiraron como en algún momento se dijo.

“Lo primero es que felicito a la junta directiva por haber sacado la camisa del retiro, porque es un número muy significativo en todas las instituciones, y también por dársela a Aarón, que es uno de los jugadores más jóvenes que tiene la Liga y que tiene gran proyección, veo muy bien que se lo dieran. Quedé muy contento con lo que vi ayer, me parece que lo hizo muy bien”, dijo el che a La Teja.

A Izaguirre no le sorprende que a Aarón no le haya pesado el número ni cree que lo hará, porque ya tenía experiencia en el puesto hace rato.

“Lo único que ha cambiado es el número, pero él ya venía con muchos partidos en primera división, con una gran evolución, le tocó estar en la selección y no es que tampoco se lo dieron de un momento a otro, tome y ya, eso ha sido una gran ventaja para él, para desenvolverse”, dijo.

Para Pablo, en el fútbol la diez es una de las camisetas de más peso, pues es el jugador del que la gente espera algo diferente, aunque no lo conozcan, si ven a alguien usando esa cifra, es porque en teoría tiene algo más que el resto.

“Al mismo tiempo es un número de mucha responsabilidad porque la gente lo ve diferente, la gente espera mucho de Aarón y creo que ahora más. El diez es significativo en todos los clubes, siempre se tiene la idea de que el que usa este número es el creativo, el que arma juego, que es diferente, es la expectativa que hay siempre y fue lo que me pasó a mí”, añadió.

Otro punto que siente el sudamericano es que Suárez ahora queda más comprometido a tener un nivel parejo siempre, deberá mostrarse más, porque la camiseta le da mucha más exposición.

“Es un número que da mucha responsabilidad, porque la gente lo ve diferente y siempre espera algo más de vos”. — Pablo Izaguirre, exjugador manudo

Pablo Izaguirre lució la camiseta diez de Alajuelense con mucha calidad.

Respaldo

Luego de la mejenga ante Sporting, Suárez comentó que se siente muy bien con su nuevo número y más que presión, siente una responsabilidad bonita de que le tuvieran la confianza para usar esa chema.

A inicios de año se dijo que, por respeto y un homenaje a Bryan Ruiz, no se iba a usar el número por un tiempo, decisión con la que varios jugadores erizos afirmaron estar de acuerdo, entre ellos Aarón, pero semanas después, cambiaron de idea.

“En el camerino hablamos y me dieron la camiseta, me siento muy contento de portarla. Entre todos se decidió, entre los utileros, los capitanes. Se habló y me alegra mucho la decisión, la verdad”, dijo a los medios.

Suárez comentó que uno de los más contentos con que le hayan dado esa chema es su papá, quien lo felicitó y le comentó lo que significó para ellos en la familia.

“Todos estaban muy contentos cuando les di la noticia, la verdad fue algo muy bonito, me dijeron que yo tenía la capacidad para portarla y que tuviera confianza. Sería mentira decir que no es un peso llevar esta camiseta, la han llevado muchos grandes jugadores de esta institución, al final trato de trabajar y seguir confiando en mí y en mi capacidad”, añadió.

La alegría de su familia era grande, su mamá, Cindy Zúñiga, sintió que le iba a explotar el corazón de la emoción al ver el partido de este domingo.

“Tan pronto y él con un logro así tan grande, nos ha costado mucho y ver las cosas que él ha logrado, vieras que sí es bien bonito. Para el partido andábamos 29 personas de la familia, dándole fuerzas para que continúe así. En la casa casi siempre estamos todos reunidos, pero para este partido quisimos venir todos para celebrar este logro”, comentó la orgullosa madre en declaraciones que brindó a Unafut.

Por su parte, su hermano Keylor considera que Aarón demostrará que por algo le dieron la responsabilidad de darle el diez.

“Creo que todo es un proceso como ha ido y lo han llevado, en algún momento esperaba que se la dieran a él y creo que es el momento adecuado, ahora lo que toca es que tome esto con la mayor responsabilidad posible que sabemos la tiene”, destacó.

La bola ahora está del lado de escurridizo y talentoso volante, su carrera determinará si se mete en esa lista histórica de jugadores ticos que llevaron esta camiseta a otro nivel.