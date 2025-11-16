Deportes

Dimas Escazú le da un golpe de autoridad a Saprissa femenino y lo deja fuera de la final del torneo femenino

Saprissa queda fuera de la final del torneo de Apertura femenino, al caer 2-1 ante Dimas Escazú

Por Yenci Aguilar Arroyo

Dimas Escazú le dio un golpe de autoridad en el torneo de Apertura femenino y dejó fuera de la final del campeonato al Deportivo Saprissa, a quien derrotó 2-1.

Las escazuceñas, dirigidas por don Giovanny Vargas fueron contundentes ante las moradas, en una serie que se definió a partido único y que le permitirá a las josefinas disputar por primera vez en su historia, una final de torneo femenino.

Los goles de Dimas Escazú

Los goles fueron anotados por Pamela Elizondo al 36 y Fiama Hildalgo al 40. El descuento de Saprissa llegó al 86, por obra de Mónica Matarrita.

Ahora, Dimas esperará al ganador de la serie entre Alajuelense y Sporting FC, que se jugará a las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

