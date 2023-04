Director de Selecciones de la Fedefútbol habló con Manfred Ugalde y le quedó clara su postura

Manfred Ugalde seguiría con la misma postura sobre la Selección de Costa Rica. Twitter del Twente

Hace año y medio que Manfred Ugalde renunció a la Sele, las preguntas sobre el delantero y la posibilidad de que regrese a la Tricolor son cosa de todos los días y Claudio Vivas, director Deportivo de Selecciones, no se salvó de eso.

El argentino confesó ha intentado conversar con el chamaco sobre la selección sin mucho éxito.

“La realidad es que es un tema complejo, mi expectativa es tratar que el jugador nos pueda dar algún guiño y algún tipo de señal, mientras tanto yo lo sigo observando, hemos tratado de contactarnos con él, pero no hemos tenido mucha fortuna al respecto. Nos ha respondido educadamente, pero no quiere hablar de la situación”, añadió.

Vivas tampoco tira por los cielos a Ugalde, este miércoles cuando le consultaron al respecto, que si mediaría en el tema con Luis Fernando Suárez por “la importancia que tiene este muchacho y lo bien que está jugando allá en Europa”, según dijo un periodista, de una vez mandó a aterrizar la situación.

“Sí, pero qué tanto no sé, porque está entrando 14 minutos, el domingo entró 14 minutos. La realidad es que yo lo estoy siguiendo, mirando, tenemos por suerte en la Federación una aplicación que nos permite ver los partidos dos horas después que haya terminado. Me corrijo, no jugó 14 minutos, te voy a ser exacto, fueron 16 más el descuento en el 3-3 del domingo (ante el Sparta Rotterdam)”, comentó para mostrar que sigue de cerca al jugador.

Es claro que la postura de todos en el caso sigue igual y ninguna parte quiere ceder, está muy difícil que este asunto se resuelva de alguna manera.