Director de Tigo Costa Rica da la cara tras polémica con Josué Quesada

Josué Quesada, periodista de Tigo Sports (Josué Quesada)

En medio de la emisión de Tigo Sports Noticias, se presentó Julio Sosa, director de B2C Tigo Costa Rica y habló sobre la posición de la empresa por el veto que recibió el periodista Josué Quesada por parte de Liga Deportiva Alajuelense.

Pese que Sosa en horas de la mañana se refirió al tema por medio de un comunicado de prensa, en el programa reiteró la posición de erradicar este tipo de situaciones, pero sin detallar si el comunicador recibirá alguna sanción por lo ocurrido.

“Tanto está pasando de medios y creo que son pocas las veces que han sucedido, pero yo si he visto ataque de los jugadores a los medios y están molestos, al final esta situación Monte (José Alberto) es interesante porque lo llevamos a los templos deportivos que es a los estadios pues, a mí me sorprende mucho porque necesitamos trabajar en pro de la paz y la no violencia física y verbal en los estadio.

“Realmente cuando estamos ahí y es una olla podríamos decir, se vierten ataques hacia los jugadores y árbitros y aficionados, donde nos olvidamos entonces de las cosas, pero sí podemos señalar otras.

“El mensaje es poder tener una sola línea, una sola moral y que todos juntos podamos trabajar en ese sentido por la paz en el deporte, para poder desincentivar lo que son los ataques en los centros deportivos hacia atletas, árbitros, prensa, jugadores y tengamos un fair play en todo sentido, no solamente en las redes sociales.

“No solamente con los equipos que manejamos, sino que siempre hemos tenido una excelente relación con todos, hay una línea abierta editoral para poderle dar cobertura y opiniones sobre todos aunque no sean de nuestra televisora, nosotros estamos en pro de poder hacer esas coberturas de los clubes de la competencia, como reportajes, no hay injerencias nuestras en este sentido, lo que siempre tratamos es hacer una línea de la compañía de opiniones éticas que manejamos en Tigo”, comentó Sosa.