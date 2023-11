Director deportivo de Alajuelense defiende a Joel Campbell de algo que ni en México vio

Javier Santamaría, director deportivo de Alajuelense, defendió el rendimiento y calidad de Joel Campbell. (Rafael Pacheco Granados)

Javier Santamaría, director deportivo de Alajuelense, no se anduvo por las ramas para defender a Joel Campbell ante las críticas que un sector de la afición le ha dirigido tras la serie de la Selección de Costa Rica ante Panamá, en la que fue de los más señalados.

El español es una persona de perfil bajo, que suele hablar muy poco con la prensa, pero lo hizo en el partido en Puntarenas y, entre otras cosas, afirma sentirse muy sorprendido de los ataques contra Joel.

Una de las grandes figuras rojinegras y la cabeza del área deportiva se conocieron en México, cuando trabajaban en el León de Guanajuato, donde el ibérico pudo constatar el respeto que le tenían al futbolista costarricense en esa nación, ya que nunca corearon su salida como pasó ante los canaleros en el Ricardo Saprissa.

“Yo conozco a Joel desde hace muchos años, coincidimos en una etapa muy bonita en México, no tengo absolutamente ninguna duda de que es un grandísimo jugador y profesional. Yo estuve en el estadio en el partido con Panamá y creo que hay que darle crédito y se merece muchísimo más respeto por todo lo que él ha hecho por la selección nacional y el fútbol de Costa Rica.

“A mí, si me preguntan bajo mi punto de vista, no creo que estuviera bien cómo se le juzgó en el otro partido, se luchó un poco hasta el final y ya está, no hay más, pero realmente lo que se le dijo a Joel y algunos gritos que se escucharon en el estadio, a mí parecer no son del todo correctos”, comentó.

Campbell jugó medio tiempo con la Sele en el partido de vuelta en Panamá, mientras que este miércoles en el duelo de los rojinegros ante Puntarenas, se le dio descanso, situación que continuaría para este sábado a las 8 p.m., cuando enfrenten en casa a Guanacasteca, para el cierre de la primera fase del torneo Apertura 2023.

Joel volvería a escena el próximo martes, en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí de Nicaragua, en territorio pinolero.