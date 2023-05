Dirigente de Herediano: ‘Si Yeltsin no quiere estar, que se vaya”

Al dirigente de Fuerza Herediana Aquil Alí no le tembló la mano para criticar con dureza al Team, luego de la eliminación ante Saprissa, pues considera que ha sido el equipo más deficiente que ha visto en los últimos años.

“No solo yo soy consciente (del mal torneo) ellos mismos, toda Costa Rica, nunca en diez años he visto a Heredia en este nivel, creo que es el Herediano más deficiente que he visto”.

El dirigente Aquil Alí fue muy crítico con su equipo. (Franklin Arroyo)

El dirigente dijo que por esa situación se realizará una limpieza de la planilla, donde al menos se irán entre cinco y siete jugadores.

Se le preguntó específicamente por el caso del jugador Yeltsin Tejeda.

“Si no está firmado, que se vaya, si no quiere estar. Es una decisión de la gerencia, pero no es un jugador que yo estaría buscando. Es una situación complicada”.

Aquil Alí Dice Que Es Un Herediano Muy Deficiente

“Esas cosas pasan, llevamos diez años, 29 campeonatos en semifinales, ningún otro equipo en Costa Rica lo hace y hemos estado en más finales, hemos perdido algunas, pero son situaciones que pueden pasar y puede ser que haya otros factores que analizar, pero no lo atribuyo a situaciones gerenciales, puede ser un tema de planificación”, dijo.

“Tenemos muchas cosas encima, como el estadio que afectan, son seis torneos fuera de nuestro estadio y hemos logrado estar siempre adentro y eso tiene mérito”, añadió Alí.

El dirigente, pese a que está muy molesto con el rendimiento del club en el torneo, no le quiso restar en ningún momento, mérito al Deportivo Saprissa. Eso sí, cuando se le preguntó una opinión por la final, dijo que no le interesa cuál equipo gane, ya que no le importa porque el Herediano estaba afuera.