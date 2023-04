Dirigente del fútbol nacional sale en defensa de Javon East

Kiang Yep es gerente del Santos y defendió al delantero del Saprissa Javon East. Unafut.

La noche de este miércoles fue poco agradable para el delantero del Saprissa Javon East.

Según informó la Fuerza Pública, el jugador tuvo un encontronazo con dos oficiales y golpeó con su mano el chaleco de uno de ellos.

Ante lo ocurrido, Kiang Yep, gerente general del Santos de Guápiles, salió en defensa del jugador, a través de su perfil de Facebook.

“El que conoce a Javon sabe que él no es así, no me extrañaría que alguien quisiera amañar una situación e involucrarlo. Algo está pasando en su contra”; escribió el dirigente santista.