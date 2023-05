Disputa por Joel Campbell mete el picante que le faltaba a la final entre Saprissa y Alajuelense

Joel Campbell ha jugado tres Mundiales mayores con Costa Rica. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Mientras que en las conferencias de prensa Andrés Carevic y Vladimir Quesada se repartieron elogios y destacaron a sus rivales, apareció Joel Campbell para meterle el picante que le hacía falta a la final.

Desde el martes por la tarde, más allá de pensar en alineaciones, gol de visita o rachas invictas, los fiebres de Saprissa y Alajuelense por lo que discuten es sobre a cuál equipo llegaría el delantero costarricense.

El seleccionado nacional fue el que encendió la chispa en una entrevista que concedió a ESPN, en la que reconoció que ha hablado con los dos equipos para unirse a alguno a partir del próximo semestre.

Las redes sociales de La Teja, en las notas que publicamos sobre la situación de Joel, son una muestra de ese otro clásico que se está jugando afuera de la cancha y, aunque da la ligera impresión de que los manudos están más cerca de dar el golpe, todo puede pasar.

“Si quiere hacer plata y jugar con buenos jugadores, la mejor opción es la Liga, en Saprissa solo hay como cuatro buenos”, “Joel firma con el que quede campeón”, “Leyendo y interpretando sus palabras, parece que se va para Alajuelense, pero aquí todo puede pasar”, “Joel es ganador, Saprissa es su casa”, son algunos de los comentarios.

El debate alcanzó hasta a figuras como Wálter Centeno, quien opinó sobre un potencial regreso del atacante al fútbol nacional.

“Para nadie es un secreto que Joel Campbell es uno de los mejores jugadores de los últimos años, a nivel de selección ha sido muy regular, ha hecho su carrera a nivel internacional y es una decisión meramente de él.

“A mi parecer, tiene para seguir jugando en Europa, mi recomendación es que se quede por esos lados o México, tiene mucho qué dar, pero es una decisión de él, si quiere regresar, será una figura para cualquier equipo”, dijo el Paté este miércoles, en la presentación de un torneo de fútbol al que asistió.

Joel Campbell jugó con la primera división del Saprissa en 2011. (Manuel Vega)

Calentó

Keish Gómez, el periodista costarricense de ESPN que consiguió la entrevista con Campbell, sí considera que las declaraciones vinieron a mover un poco el ambiente de una final que estaba fría.

“No me sorprende, estamos hablando del que considero el segundo mejor futbolista de Costa Rica en este momento, después del retiro de Bryan Ruiz, por eso que Joel haya dicho abiertamente que quiere regresar al fútbol nacional, lo que hizo fue incentivar un poco más la final.

“Creo que este tema más bien alimenta a la final nacional, que ahora toma más relevancia porque son los dos equipos involucrados, muy diferente si hubiera sido Herediano o San Carlos, porque no están involucrados, que sean estos dos, creo que le ha dado más picante al tema”, comentó.

Le consultamos a Keish que, luego de su conversación con Campbell, quién siente que lleva la delantera en el clásico para llevarse al jugador.

LEA MÁS: Joel Campbell habló claro y de frente sobre cuál sería su futuro en el fútbol nacional

La famosa foto de Joel Campbell a los 12 años, cuando estaba en las divisiones menores de Alajuelense. (Copa Dallas)

“Creo que ese clásico aparte se está jugando internamente, porque don Joseph Joseph se vio más participativo en el lenguaje de señas que Juan Carlos Rojas en diferentes entrevistas que les hicieron y este mantiene la misma línea que dice que no va a hablar de esos temas hasta el final del torneo, pero mantiene un mismo semblante

“A don Joseph, cuando se le pregunta por Joel no es que se pone nervioso, tal vez un poco, pero se notó que el tema le incomodó y como que no quiere mentir ni negar que haya una negociación, no le quiere mentir a la gente, por eso me parece una disputa más interna”, destacó.

Gómez añadió un detalle más que le resultó muy llamativo y es que siempre que el atacante habló de Saprissa lo hizo en pasado, como si ya le hubiera dado la vuelta a esa hoja.

Esta nota llega a usted gracias a: