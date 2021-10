Doctor de Alajuelense enfrenta este domingo un reto muy singular: la maratón de Chicago

Jorge Slon es el médico de Alajuelense y además es maratonista. Foto: Cortesía. Jorge Slon es el médico de Alajuelense y además es maratonista. Foto: Cortesía.

Este domingo un león correrá en la maratón de Chicago.

El médico del conjunto erizo, Jorge Slon Flores, correrá una de las carreras más duras y exigentes del mundo, que vuelve a realizarse desde que se vio frenada por la pandemia del covid-19.

Esta competición es una de las pruebas que configuran la World Marathon Majors, competición internacional que reagrupa, desde 2006, las seis grandes maratones del mundo (Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Tokio y Chicago), un reto mayúsculo para cualquier atleta.

Slon tiene casi tres meses trabajando en el club y el 10 de octubre es una fecha que tiene apuntada en su calendario desde hace mucho tiempo, mucho antes de entrar a laborar con los erizos.

Con solo 33 años, este vecino de Heredia correrá su sétima maratón, una fiebre que le entró hasta por un poco de pena, porque antes de iniciar en el atletismo, estaba un toque pasadito de peso, según nos confesó, situación que consideraba que no iba de la mano con un médico deportivo.

“Empecé en el atletismo a finales del 2016. Trabajando en Medicina del deporte, dando consejos de deporte y de buen rendimiento y que yo no hiciera nada a nivel deportivo era algo que un momento me llamó la atención.

“Un día en agosto me levanté y le dije a mi novia, que ahora es mi esposa, que no podía ser que un médico deportivo tuviera sobrepeso, en ese momento pesaba 80 kilos, ahorita peso 64 kilos y le dije ‘no puede ser que yo sea un gordito que no haga deporte y le diga a las personas que lo hagan, que yo no predique con el ejemplo’”, explicó.

El Doctor Jorge Slon tiene casi tres meses como manudo. Foto Alonso Tenorio El Doctor Jorge Slon tiene casi tres meses como manudo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Ese día, Slon lleno de motivación se inscribió en el maratón de Berlín, su novia le aconsejó que fueran con calma y que no se desesperara, que empezara con cinco kilómetros y fuera poco a poco.

“Yo soy de cumplir metas, si digo que voy a correr solo cinco kilómetros, lo hago y no voy a hacer nada más, por eso me puse una meta muy grande para motivarme. No logré pegarme la rifa para entrar a Berlín, pero sí entré a la de Nueva York, que fue la primera que hice en el 2017.

“Empecé de la manera más empírica, corriendo en una banda en mi casa, sin mucha asesoría y durante alrededor de seis meses me preparé y no me fue tan mal, para la primera vez hice un tiempo de tres horas 38 minutos, es una ciudad que motiva mucho para correr (Nueva York)”, recordó.

Hacer esa maratón encendió algo en el doctor, la meta ya dejó de ser bajar de peso y estar en mejor forma, como suele pasar con los maratonistas en cualquier categoría, se picó y va por más.

Berlín es la maratón de mejor tiempo del doctor Jorge Slon Foto: Cortesía. Berlín es la maratón de mejor tiempo del doctor Jorge Slon Foto: Cortesía.

Actualmente, Slon corre con el equipo Umbali Running, uno de los más bravos del país, dirigido por el doctor en nutrición Adrián Romero y Sebastián Castro, quienes viajaron junto al equipo para correr este domingo. En total van 47 atletas de Umbali a la competencia.

“He corrido New York (dos veces, una virtual hecha acá), Miami, Berlín, Chicago, Portland y la maratón de Cartago en Costa Rica. El mejor tiempo es Berlín que hice 3:05:28

“La idea para Chicago es mejorar ese tiempo y la meta dos es hacer abajo de las tres horas, que no es nada sencillo, pero si uno se apega al plan de entrenamiento sí se puede sacar, es cuestión de hacer un buen día. Mi pace (tiempo promedio de kilómetro por minuto) es entre 4:10 - 4:13″, explicó.

En la Liga, algunos de sus compañeros tratan de pegársele al doc en la corrida, entrenar con él, algo que podrían hacerlo, pero les toca tirarse a eso de las 5:00 a.m para hacerlo.

“A nivel de acá del club uno entiende mucho al jugador, cuando alguien se lesiona, cuando anda con un desgarro, con una sobrecarga muscular, esa parte de frustración o la chicha que es estar lesionado y no poder competir, como uno vive ese tipo de lesiones y las ha sufrido, por ahí sabe cómo hablarle y llegarle al jugador, hasta en eso me ha ayudado, favorece mucho. Yo hasta entreno con ellos”, confesó.