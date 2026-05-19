Doctor de equipo de primera división le ganó la batalla al cáncer y compartió su valiente testimonio

Un querido profesional de un equipo de primera división ganó el partido más importante de su vida.

Este lunes, el Municipal de Pérez Zeledón publicó un sentido mensaje, escrito por el doctor Hugo Tassara, kinesiólogo (estudio del movimiento humano) del equipo guerrero, quien superó la batalla contra el cáncer.

Tassara tiene 13 años de colaborar con el cuadro generaleño y así reveló cómo logró superar esta dura enfermedad.

Hugo Tassara, doctor de Pérez Zeledón superó la batalla contra el cáncer. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

El mensaje de Hugo Tassara

“Primero, me siento muy contento de recibir mi alta médica por parte del Hospital San Juan de Dios. Me hice las radioterapias por el cáncer que tuve y, gracias a Dios, las cosas salieron muy bien.

“Estoy eternamente agradecido con los miembros de la Junta Directiva de la institución, que me apoyaron este mes y medio que estuve allá, tanto en lo moral como en lo económico.

“Tengo 13 años de laborar para este club, 52 años en el fútbol en general y hasta ahora me sucede algo así. Entonces me siento sumamente agradecido con ellos, con el cuerpo técnico, jugadores, personal administrativo y demás colaboradores que siempre me estuvieron llamando para preguntar por mi estado de salud.

“Cuando me avisaron hace un año y tres meses que yo tenía un cáncer fase 4, inmediatamente pensé que ya me iba de este mundo y lo tomé con mucha calma. Pero en la medida en que iba pasando el tiempo, fui tomando fuerza para enfrentarlo como guerrero que soy y, gracias a Dios, aquí estamos todavía.

“Lo único que puedo decir es que no voy a dejar de trabajar; tengo 74 años, pero dejar de trabajar no pasa por mi mente. Si yo me retiro y dejo de trabajar, ahí sí me muero; entonces voy a seguir de lleno con este club que tanto amo, con mi clínica abierta y al servicio de todas aquellas personas que me necesiten, siempre con la mejor disposición.

“De corazón, muchas gracias y nos estamos viendo. ¡Un abrazo para todos y todas!, publicó el querido médico de los Guerreros del Sur.