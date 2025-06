Doña Mercedes se robó el show en la Asamblea de Alajuelense: “No solo el vestido era de la Liga”

Doña Mercedes Reyes, con su vestido rojinegro lleno de escudos, fue la sensación en la asamblea de socios de Alajuelense, de este sábado. Todos querían una foto con ella.“Eso sí es una manuda”, “qué linda se ve”, “yo quiero un vestido así”, le decían entre risas y admiración.

Doña Mercedes se robó el show con ese vestido en la Asabmela. (Cortesía /Cortesía)

La socia manuda fue a la asamblea y se robó la admiración de propios y extraños. Se tomó fotos con Joseph Joseph, presidente reelecto del club, con algunos aficionados y hasta con niños.

Doña Mercedes, de 72 años, elaboró el vestido ella misma, pero no fue en la asamblea cuando lo estrenó. Ya lo había usado en un partido de la Liga. Pero además, tiene otros tres vestidos, todos confeccionados por ella.

LEA MÁS: Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, dijo unas palabras que sin duda molestarán a los manudos

“Encontré la tela (en la tienda de la Liga), me gusta ir bien bonita, tengo cuatro vestidos que son con los que voy al estadio, yo los hice todos.

Se tomó una foto con Joseph Joseph y con Raúl Pinto, presidente y segundo vicepresidente reelectos el sábado. (Cortesía/Cortesía)

“Tengo una máquina y una vez me dije, voy a hacerme un vestido para ir al estadio. No duré mucho, fue como hora y media, no era lo único que andaba de la Liga. También tengo mantas que he hecho”, confesó la aficionada superfiebre del León manudo.

Su pasión por los colores rojo y negro va más allá de una simple aficionada, pues hasta le han dicho que ella antepone la Liga a Dios, algo que niega categóricamente.

Ella tiene varios atuendos de su querida Liga. (Cortesía/Cortesía)

“¿Cómo van a decir eso? No saben lo que yo pienso, pero sí soy muy liguista. Si tuviera plata, yo me mandaría a hacer un monumento mío en el estadio", nos contó.

Y también tiene un sueño que no puede cumplir porque no tiene las herramientas. “A mí me gustaría hacer vestidos y cosas de estas para poder venderlos a los liguistas”.

LEA MÁS: Ídolo de Alajuelense le hace una advertencia a Alexandre Guimaraes si no gana el clásico

Ella es originaria de Los Chiles de Alajuela, y en 1969 se fue a Alajuela centro, a trabajar en una casa. Allí, con 17 años, conoció a la Liga, pues antes de eso, no era aficionada de ningún equipo.

“En Los Chiles no sabía lo que era el fútbol, con costos entraba el radio. Me fui a trabajar donde una familia que era liguista y empecé a ir al estadio, y desde allí soy liguista. Ser de la Liga es lo más lindo que hay”, manifestó. Doña Mercedes es socia desde el 2013.

Y así como se veía y con la simpatía que tiene, fue a donde estaba don Joseph Joseph en la asamblea y le preguntó: “don Joseph, ¿se quiere tomar una foto conmigo? Él me miró y me dijo: ‘por supuesto, que me veía muy linda’“, dijo la mujer.

Doña Mercedes, desde jovencita, mostró amor por la Liga. (Cortesía /Cortesía)

Con fuerza

Pero, ¿qué piensa doña Mercedes de la racha negativa que tiene Alajuelense?

Los erizos ganaron un título, por última vez, en el 2022. Llevan tres finales consecutivas perdidas y un título ganado de los últimos 23 torneos disputados.

“Creo que tenemos que estar más unidos porque, cuando hay problemas, se solucionan hablando, no peleando, ni echando la culpa a los demás. Todos debemos unirnos, afición, equipo, socios”.

LEA MÁS: Mundial de Clubes: Joseph Joseph advierte lo que hará Alajuelense si FIFA sale con una ocurrencia

Y también habló sobre el cuerpo técnico encabezado por Óscar “Machillo” Ramírez, y de la junta directiva reelecta.

“Para mí, con Óscar hemos llegado donde necesitamos estar; a ese entrenador lo conozco. Todos han sido buenos, pero hay que poner amor a lo que uno hace, ser positivo y poner a Dios adelante y que los jugadores sean liguistas”, manifestó.

De don Joseph, dijo que era lo mejor que podía ocurrir en estos momentos.

También confecciona mantas. (Cortesía/Cortesía)

“Necesitamos personas que, realmente, nos demuestren que aman al equipo, que tienen sangre rojinegra. Él tiene experiencia y si uno se agarra de una persona fuerte, puede salir adelante. Cuando hay cambios es cuando más se cae el equipo”.

Eso sí, llamó la atención de algunos aficionados que se han portado mal y han perjudicado al equipo.

“Eso no me gusta, yo tengo una manta que dice ‘No a la violencia’ y apenas la gente empieza a ponerse fea, yo les digo que sí se puede y hasta me pongo a orar, eso no está bien”, comentó.

LEA MÁS: Joseph Joseph habla claro sobre la continuidad de Alexandre Guimaraes

Su mensaje final no solo iba dirigido a don Joseph Joseph, a Óscar y a los jugadores, esta liguista de pura cepa, le habló a todo el liguismo en general, pues cree, firmemente, que los títulos llegarán en cualquier momento.

“Les pido que nos apoyemos más entre todos porque la fuerza hace al valiente”.