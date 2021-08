Donan terreno a Kenneth Tencio para que realice el parque que siempre soñó

El nuevo parque de Kenneth Tencio en Garabito está en un terreno de cinco mil metros cuadrados. Foto: Cortesía. El nuevo parque de Kenneth Tencio en Garabito está en un terreno de cinco mil metros cuadrados. Foto: Cortesía.

El rider costarricense Kenneth Tencio vivió este jueves un día muy especial luego de que, en un sentido homenaje, la municipalidad de Garabito lo declaró hijo predilecto y le dio una sorpresa muy especial.

La Comisión de Desarrollo Turístico de Garabito le donó a la muni un terreno de cinco mil metros para que Tencio instale su parque para la práctica del BMX y se pueda expandir de la manera como siempre lo soñó, uno de los objetivos que tenía el ciclista, cuarto lugar en la disciplina del freestyle en Tokio 2020.

El terreno le permitirá al atleta contar con unas instalaciones que cumplan los estándares internacionales, como en las que compitió en las olimpiadas.

A Kenneth se le dio un diploma y una placa como hijo predilecto del cantón de Garabito. Foto: Cortesía.

Este detallazo tranquiliza mucho al atleta, luego de que le comunicaran que para fin de año deberá de desalojar el terreno donde tiene su parque de BMX, en el que realiza sus entrenamientos, porque allí se construirán unos condominios.

El proyecto en el que estará el nuevo parque fue declarado de interés cantonal y la idea es que albergue a algunas instituciones públicas del cantón, pero no se especificaron cuáles. El terreno está ubicado a solo cinco minutos de playa Jacó.

Además, durante el homenaje los empresarios del cantón de Garabito le entregaron reconocimientos en agradecimiento al desempeño tan exitoso que realizó la semana pasada en Tokio.

En el cajón de un pickup de la muni de Garabito, Pollis dio la vuelta por Jacó y otros puntos del cantón. Foto: Cortesía.

Tencio se mostró muy sorprendido y agradecido con el anuncio y afirmó que esto no es un proyecto para él, sino para niños y jóvenes que deseen incursionar en este deporte y seguir sus pasos.

“Muy agradecido con la municipalidad, desde hace tiempo he tenido buenas relaciones con ellos en trámites de permisos para lo que era mi parque. Desde antes de irme a Tokio queríamos hacer esta actividad, pero como estaba enfocado en eso, tuvimos que moverlo a esta fecha.

“Yo estoy muy contento, no se logró tal vez el objetivo que quería (ganar una medalla), pero sí ha sido muy impactante todo el apoyo y la reacción del pueblo costarricense y muy agradecido con todo esto”, comentó Pollis.

Las personas a lo largo del recorrido se acercaban a saludar y felicitar a Tencio. Foto: Cortesía.

A Kenneth le dieron además una placa y los planos de cómo será el parque en el que ahora podrá bretear puras tejas, tranquilo y como lo exige su deporte.

Tencio además explicó algunos detalles del nuevo proyecto y todas las disciplinas que podrá albergar para personas desde los dos o tres años, hasta adultos mayores. O sea, el parque será también para familias.

“La parte principal será el ‘skate park’, que abarca varias disciplinas, BMX, ‘skate’, ‘runners’ y ‘scooters’, que es otro deporte que viene en crecimiento poco a poco.

A lo largo del camino Kenneth Tencio se encontró mensajes llenos de buena vibra Foto: Cortesía.

“No solo estamos pensando en eso, sino también en tener otros espacios para que las personas puedan llegar, una parte para desarrollo de nuevos atletas y preparación física, un buen parqueo que permitirá a mucha gente que venga de otros lugares. Un espacio en el que todo esté junto”, explicó.

El rider tico espera que en otras regiones del país se desarrollen este tipo de lugares para que los jóvenes pueden practicar como se debe y en forma segura, en un lugar hecho de manera correcta.

“Ojalá se pongan en contacto si van a desarrollar algún parque, en otros momentos hice un llamado de atención y muchas veces hay lugares que lo tomaron para mal. Yo realmente lo que quería era que la gente sepa que lo que quiero es un bien para ellos.

“Si hay un parque que está mal hecho, yo no lo critico, porque no es ni para mí, porque yo he tenido mis instalaciones para prepararme en algún momento, sino para la gente que vive en la localidad y puedan tener un espacio bien hecho para desarrollarse y pensar en unas olimpiadas, no solo para el momento”, opinó con toda la razón.

En las afueras de los hoteles de la zona, la gente salió para felicitar a Tencio. Foto: Cortesía.

Además, Pollis participó de una caravana de vehículos en la que los vecinos de Jacó y otras zonas del cantón aprovecharon para saludar de manera muy merecida al orgullo tico.