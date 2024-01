Doryan Rodríguez se alía de exjugadores de Alajuelense para surgir en Puntarenas FC

Doryan Rodríguez (izq.) tuvo que pulsearla para ganarle los balones a Michael Barrantes. Foto: John Durán. (Alonso_Tenorio)

Dos exjugadores manudos le están ayudando al delantero Doryan Rodríguez a que poco a poco se acomode a su nueva vida en Puntarenas, luego de ser cedido por Alajuelense para este torneo para que agarre colmillo y por fin termine de explotar.

Ese apoyo extra le ha permitido hasta jugar de titular con el Puerto en los primeros juegos de la temporada ante Saprissa y Alajuelense.

“Tenía varios conocidos que habían sido mis compañeros en Alajuelense como Barlon Sequeira y Rashid Parkins, ellos me han ayudado a acoplarme en el grupo.

“Todos tenemos muy claro los objetivos del club, ahí nos decimos algunas cosas en los entrenamientos, agregado al tiempo extra que hacemos después de las sesiones y nos estamos llevando muy bien”, comentó.

Entre las cosas que afina en ese tiempito que hace de más es la definición, los cambios de juego y los desplazamientos para presionar a los defensas rivales.

Otro de los compañeros que también le echa la manita es el portero Miguel Ajú, ambos llegaron al PFC en el Clausura 2024 y crearon yunta para aportarle al resto del grupo.

“Ha sido bonito, tengo una buena relación con Miguel Ajú y nos hemos ayudado mucho para mejorar, es un nuevo reto para ambos, sabemos que debemos luchar para hacer las cosas bien y sumar minutos, que si todos vamos por el mismo camino sacaremos esto”, recalcó.

Muy agradecido

El delantero se tomó unos minutos para agradecerle al cuerpo técnico comandado por Douglas Sequeira y a la afición, pues en pocas semanas desde que llegó a la provincia chuchequera, ha recibido mucho apoyo para que a punta de goles ayude a que el club se aleje de los puestos de descenso.

“Estoy muy agradecido por cómo me recibieron, lo han hecho de la mejor manera, me he acoplado muy rápido a pesar de que tengo semana y media de estar acá, seguiré aprovechando los minutos que me den”, respondió.

Actualmente vive solo en Puntarenas centro, pero eso no es excusa para disfrutar a lo grande de su nueva experiencia.

Reencuentro

Aprovechamos para preguntarle cómo sintió el reencuentro con sus excompañeros rojinegros, ya que durante la mejenga que sostuvieron el pasado miércoles, los centrales como Celso Borges, Guillermo Villalobos y Alexis Gamboa lo tuvieron a mecate corto.

“Fue muy emotivo la verdad, porque Alajuelense ha sido mi equipo desde niño, sabíamos que la marca iba a ser fuerte, eso nos ayudó a generar opciones, desafortunadamente no las pude concretar, pero vamos a seguir trabajando”, citó.

Reconoció que por lapsos del juego lo vacilaron para ver de lo que es capaz con la concentración, pero al finalizar los abrazos iban y venían, para desearle lo mejor en su nueva etapa.

La próxima vez que los enfrente será en la fecha 13 en la Catedral de fútbol nacional a finales de marzo, comentó que esperará con ansias ese momento porque será la primera vez que juegue ahí con la camiseta de otro equipo.

“Nunca he jugado en el estadio Morera Soto de otros colores porque desde pequeño he jugado con la rojinegra, puede ser que sea muy emotivo, pero lucharé por mil para defender los colores del Puerto”, finalizó.