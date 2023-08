Doryan Rodríguez y la sincera evaluación sobre que mejoró para este torneo con Alajuelense

Doryan Rodríguez marcó su primero gol del torneo el sábado ante Liberia. (Jose Cordero)

Doryan Rodríguez, delantero de Alajuelense, es un muchacho que la ha pulseado en paleta para conseguir un lugar en el ataque manudo y con el nuevo torneo se ilusiona que venga su momento.

En campeonatos pasados, el chamaco ha sido el más perjudicado, el que le ha tocado irse a la banca para darle lugar a extranjeros que trajo el club en su puesto que ni fu ni fa, como el panameño Rolando Blackburn y luego el hondureño Ángel Tejeda.

Para este torneo, los minutos le han llegado, ante Santos fue titular y ante Liberia, el sábado anterior, entró como variante a los 45 minutos por Freddy Góndola y con la llave del gol, pues dos minutos después anotó su primer tanto en el Apertura 2023.

Doryan nos comentó que a nivel de mentalidad ya no se presiona tanto como antes, cuando asegura entraba un poco más ansioso por anotar para demostrar que podía jugar y tener un lugar.

“Sí, claro, eso es algo que he trabajado, antes tenía un pensamiento que si no hacía gol era porque jugaba mal, me bajoneaba por así decirlo, pero uno va tomando esa cierta madurez que no todo es el gol, también es importante que el equipo gane y ayudarlo en otras áreas, sumar minutos para ganar confianza y uno va asimilando las cosas mejor”, dijo.

Servir la pecosa al compañero mejor ubicado, abrir espacios o lo que llaman es algo que le ha puesto cuidado y no solo tirar y tirar, presionado por buscar goles.

“El gol da confianza claro, creo que siempre lo he dicho, eso al delantero le da mucha confianza, pero también estoy consciente que no es solo eso, también hay que ayudar a crear, sé que el gol puede ser lo más importante, pero al final somos un equipo, hay días en que no le tocara anotar, pero siempre hay que poner al equipo por delante para que gane”, destacó.

