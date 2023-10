Dos decisiones del árbitro Steven Madrigal reciben fuertes críticas del analista Henry Bejarano

La expulsión a Kevin Espinoza fue correcta por una agresión a un rival. (JOHN DURAN)

El árbitro Steven Madrigal ya ha dado de qué hablar en el primer tiempo entre Cartaginés y Saprissa, en el estadio Fello Meza, con decisiones que han dejado que desear en diversos momentos, ha sido muy irregular.

Steven Madrigal ha sido muy permisivo, no señala un penal claro a favor de Saprissa, deja pasar faltas que no sanciona y lo peor, una expulsión qué el tenía que ver, se la deja a su cuarto árbitro Carlos Salazar, para que le diga que es roja, no puede ser posible eso, si él la tiene de frente, la decisión debe tomarla él, por lo que mal el árbitro.

El penal se da a los 29 minutos, una falta sobre Javon East que era un penal claro, que no ve al estar mal en su posición e interpretación, pues sí era penal.

De la expulsión de Kevin Espinoza los 39 minutos no hay duda, es una agresión a Ariel Rodríguez, le da un manazo en la cara, eso es una conducta violenta, en ese parte la decisión está bien, eso sí, se apoya en el cuarto árbitro, es él quien le dice que expulse, porque Madrigal no tuvo la autoridad para decidir por su cuenta cuando es una jugada que está viendo al frente.

No puede ser posible que él no haya visto que eso es roja, pero bueno, lo importante es que el jugador no se quedó en el terreno de juego porque es una expulsión bien dada.