“Me dijeron que les gustaba como yo juego y que si me quería marchar a Taiwán, a la primera de allá. La noticia me llenó de alegría, no me lo esperaba, aunque soñaba con eso. Hablé con mi mamá, le dije que era algo que anhelaba”, contó Arguedas, de 24 años, que estudia computación y ayudaba la escuela de fútbol de Limón FC. Ella es vecina de Río Banano.