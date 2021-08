Dos partidos perdidos y ya se habla de crisis en el Real Madrid

Cristiano Ronaldo ha tratado de bajarle el piso a las dos derrotas consecutivas. AP Cristiano Ronaldo ha tratado de bajarle el piso a las dos derrotas consecutivas. AP (AP Tim Ireland)

Solo han sido dos derrotas consecutivas, pero cuando se trata del Real Madrid, eso es suficiente para colocar al club al borde de un torbellino.

Fracasos seguidos ante el recién ascendido Girona, en La Liga, y el Tottenham, en la Liga de Campeones, han dejado al equipo tambaleándose.

El Madrid pasó trabajos en los dos partidos, lo que causó una ola de críticas.

Aunque Cristiano Ronaldo restó importancia a las menciones de una crisis y el técnico Zinedine Zidane dijo que no está preocupado, ambos admiten que queda trabajo para devolver al equipo al camino del éxito.

Zidane dijo que tomará tiempo para restaurar la moral del equipo luego de dos derrotas consecutivas.

"Son dos derrotas seguidas y no podemos estar contentos, tampoco anímicamente" , dijo Zidane.

"Es un mal momento, pero hay que aceptarlo. Cuando se gana se acepta y estamos contentos. Cuando se pierde hay que tener la cabeza alta y pensar que esto es el fútbol y tenemos muchos partidos para dar la vuelta a esto y es lo que vamos a hacer", indicó el entrenador.

El Real Madrid sigue en buena posición para avanzar en el Grupo H en la Champions y lo puede lograr con una victoria contra el Apoel chipriota este mes.

Pero el equipo está ya ocho puntos debajo del líder, Barcelona, en la Liga española, un déficit que nunca ha podido superar.

El Madrid había ganado cuatro partidos consecutivos en La Liga antes de la derrota del fin de semana en Girona, pero tuvo un pobre arranque de temporada, sin victorias en sus tres primeros duelos en casa.

El Madrid está defendiendo sus títulos en La Liga y en la Champions esta campaña.

"Yo no veo las cosas tan mal y no veo al equipo jugar mal, por eso hay que estar confiados", dijo Cristiano. "Hay que ser positivo porque lo que cuenta es el final, no el principio", añadió.

Zidane atribuyó los resultados al desperdicio de numerosas oportunidades de gol.

"Hay momentos durante la temporada en los que metes goles con pocas ocasiones y otros en los que no los haces. Estamos teniendo ocasiones pero no entran", dijo el ex mediocampista de Francia.