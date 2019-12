"Por él estoy acá y espero darle muchas alegrías más. Siempre he tenido que jugar con eso (que su papá sea el técnico), desde que debuté acá, hace tres años, he jugado con eso. Pero siento que me ha ayudado mucho, porque si no soy al que más regaña soy uno de a los que más regaña, me tiene donde estoy y me va a ayudar cuando esté más alto”.