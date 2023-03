Dos selecciones de Concacaf jugarán este mes contra los campeones del mundo

Los campeones del mundo vuelven a la acción para disputar dos amistosos. AFP (LUIS ROBAYO/AFP)

Panamá y Curazao se enfrentarán a la campeona del Mundo, la Selección de Argentina, a finales de marzo en suelo sudamericano.

Medios argentinos informaron que contra los canaleros jugarán el 23 de marzo, en el estadio Monumental, y ante los caribeños el 28, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los canaleros jugarán contra el campeón del Mundo el 23 de marzo. AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

“El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, había confirmado los rivales y las fechas de los próximos encuentros de la albiceleste en la gala de los premios The Best, pero aún no había certezas sobre las sedes, algo que finalmente se dio a conocer este jueves.

“Con respecto a las entradas, se pondrían a la venta entre diez días y una semana antes del partido”, informó La Nación de Argentina.

Este viernes se dio a conocer la lista de los jugadores que fueron convocados para la fecha FIFA de marzo, en la que aparecen figuras como el portero Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi Rodrigo de Paul y, por supuesto, el ganador al premio The Best de la FIFA como el mejor jugador del 2022, Lionel Messi.