“El caso de Douglas es más grave porque Rónald, si bien es cierto tiene un rendimiento bajo, está en una etapa de pruebas antes de ir al mercado, es decir, la eliminatoria no ha empezado, no ha sido el lanzamiento oficial. Pero a Douglas, si yo fuera gerente, no lo quiero y no por nada personal, me parece un excelente muchacho, pero no llegó al objetivo”, explicó.