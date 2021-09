Douglas Sequeira: “Fuimos muy superiores ante Alajuelense”

Douglas Sequeira afirma que la idea de juego de su equipo no la negocia ante nadie. Foto: Rafael Pacheco Granados Douglas Sequeira afirma que la idea de juego de su equipo no la negocia ante nadie. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Douglas Sequeira, entrenador de San Carlos, considera que merecieron más que un empate ante Alajuelense y, un toque molesto en su tono de voz, explicó el porqué.

“Fuimos muy superiores ante una gran institución, San Carlos fue mejor de principio a fin. Pero por desconcentraciones, al final de la primera parte y de la segunda, no nos llevamos los tres puntos.

“Le quitamos la bola a la Liga en los primeros 20 minutos, los pusimos en muchos problemas, no hallaban cómo salir, ellos son un buen equipo, pero los metimos en problemas”, dijo el Esqueleto.

El técnico fue tajante al decir que su equipo juega muy buen fútbol, que tiene una idea muy clara, algo que se sentaría a discutir con cualquiera. Hasta en su tono de voz se notaba lo enfático que era.

“San Carlos juega fútbol, sabe a qué juega, sale jugando, es un fútbol ofensivo, la idea no va a cambiar, tiene todo para cambiar y ser protagonista. El 4-3-3 que hacemos no se negocia. Si usted ve la Champions así es que se juega. En el primer tiempo le quité la bola a Alajuela y se la quite bien. Yo quiero que San Carlos juegue como se hace a nivel internacional”, dijo.

A pesar del buen juego, Douglas solo ha ganado un partido con los Toros del norte, fue el domingo pasado 1-0 ante el Saprissa.