Douglas Sequeira le dio un giro radical a la carrera de Suhander Zúñiga

Una conversación entre Douglas Sequeira y Suhander Zúñiga, cuando ambos estaban en San Carlos, fue vital para que la carrera del futbolista, de 26 años, tomará nuevos aires.

Douglas le planteó la posibilidad de cambiar de puesto, pasar de ser extremo a jugar como lateral izquierdo y Suhander se volvió titularísimo en los Toros del Norte, eso le valió llegar a Alajuelense este torneo y hasta ser convocado a la Selección Nacional.

Las vueltas del fútbol hicieron que se reunieran ahora en la Tricolor, ya que el Esqueleto fue nombrado como asistente técnico de Luis Fernando Suárez.

“En San Carlos estaba Yurguin Román como lateral izquierdo y se lesionó por un tiempo y es cuando Douglas habló conmigo, me dijo que lo ayudara, que lo intentara en el puesto y acepté”, dijo a La Teja sobre esta transición.

El buen trabajo de Suhander en esa zona lo vio Luis Fernando Suárez, por lo que lo convocó a los duelos de Liga de Naciones ante Martinica y Panamá. Desde hace algunas semanas, Zúñiga nos había dicho que soñaba con la Sele, que trabaja para eso y el seleccionador le dio el espaldarazo.

“Al principio le costó un poco, tenía algunas dudas, pero él fue quien me puso ahí y me empezó a ayudar. Al principio claro que me costó adaptarme, son principios diferentes, muchas veces me iba y me quedaba arriba y es parte de lo que he aprendido y tengo que aprender aún mucho más.

“Sé que es una posición escasa, el país está escaso de laterales y gracias a Dios siento que me ha ido de la mejor manera, espero en Dios seguir mejorando y aprendiendo. Trabajaré fuerte para estar en la selección y aprender de los jugadores que allí están”, destacó.

Una ventaja que ha tenido Zúñiga en el puesto y que es un punto que les cuesta a muchos laterales ticos es en el momento del centro, detalle en el que él ha mostrado buena técnica.

“Jugar de extremo me ha ayudado un poco en ese sentido, porque es una posición en la que tiras mucho centro y a la hora de tener un mano a mano me ha ayudado también”, agregó.

Con el conocimiento que tiene Douglas del muchacho y lo que le puede transmitir a Suárez, la opción de verlo en la banda es posible. Ian Lawrence, el otro lateral zurdo, no viajó a Martinica, mientras que otra opción por la zona es sacar a Francisco Calvo del centro de la zaga y meterlo ahí.

Confianza

La confianza es un factor clave para todo futbolista, Suhander sabía que cuando se anunció su ligamen con el León había muchas dudas alrededor, dado que en Saprissa y Herediano no logró consolidarse del todo, sin embargo, jamás desconfió de lo que podía dar.

“Uno no es tonto, sabía que era uno de los fichajes más cuestionados, pero siempre he creído en Dios, lo he tenido presente y también siempre he creído en mi trabajo, que es lo más importante.

“Hablé con mi esposa y le dije que tenía los pies en la tierra y sabía que el reto que tenía era muy difícil y ahora no me queda más que agradecerle a Él (Dios) que me ha dado las fuerzas. La afición hoy me trata con gran cariño y lo que queda es respaldar eso, he sudado la camiseta y es lo que la gente reconoce”, dijo.

En la lateral, Suhander ha resuelto en la mayoría de los partidos un problema que tenían los rojinegros en esa zona, ha mostrado buen nivel y generado buenos comentarios en su mayoría.

La serie ante Los Ángeles FC ha sido tal vez su punto más crítico, pero aquella fue una serie que no se perdió por errores de uno, sino un partido en la que ningún manudo se salvó.

“No se me dio en Saprissa ni en Heredia y nunca agaché la cabeza, seguí trabajando fuerte. En Heredia mi decisión fue ir a Guanacasteca porque quería minutos, los logré y creo que hice un buen torneo, me desvinculé de Heredia, me salió el chance de ir a San Carlos y sabía que tenía que aprovecharlo.

“Ya me estaba apagando, estaba dejando de sonar, le pedí fuerzas a Dios para hacer las cosas bien, le dije que yo lo daría todo y que él pusiera cosas buenas en mi camino y me puso a Liga Deportiva Alajuelense, no me queda más que agradecer las oportunidades”, reflexionó.

La oportunidad de brillar le apareció de nuevo a Zúñiga, está por verse si esta es realmente la hora de consolidarse.