Douglas Sequeira le tiró durísimo a uno de sus jugadores por falta de profesionalismo

A Douglas Sequeira no le gustó la actitud de Roberto Córdoba en el partido ante Pérez Zeledón. (Jose Cordero)

Fiel a su estilo, sincero y directo, Douglas Sequeira, técnico de la Asociación Deportiva San Carlos, no se anduvo con rodeos para criticar lo que considera una mala actitud de parte de unos de sus jugadores.

Este sábado en el partido ante Pérez Zeledón, en la zona sur, el volante Roberto Córdoba reprochó que lo sacaran de cambio al minuto 52 para darle su lugar a Cristian Martínez, actitud que no le gustó a su entrenador.

El sancarleño salió haciendo mala cara y ni alzó a ver al compañero que ingresó por él, acción que a Douglas le parece irrespetuosa y poco profesional según dijo.

‘’La molestia sí, puedo decirlo, fue con Roberto Córdoba, no me gustó la actitud cuando salió, para mí es una falta de respeto que se enoje por salir, no me está faltando el respeto a mí, se lo está faltando a la institución y al jugador que va a entrar.

Douglas Sequeira tiró con todo. (Albert Marín)

“Por encima de todo algo que a mí gusta en mis equipos es que los jugadores tengan profesionalismo, al final uno toma decisiones buenas o malas, pero lo hace en pro del equipo, siempre le he dicho a los jugadores que se pueden enojar conmigo, pero no con el compañero. Esa actitud de Roberto Córdoba no me gustó, porque cuando gana, gana San Carlos y cuando pierde, pierde San Carlos. Fui duro en el mensaje con Roberto, la institución está por encima de cualquier jugador’', dijo.

San Carlos recibe el próximo miércoles a Puntarenas FC, por lo que está por verse si Douglas deja al muchacho en banca como un castigo por sus acciones.