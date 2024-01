Douglas Sequeira les hace una promesa a los aficionados de Puntarenas FC

Douglas Sequeira arrancó con el pie izquierdo en el Puntarenas FC (Alonso_Tenorio)

Douglas Sequeira es un entrenador que ha sido muy cuestionado en diversas fases de su carrera, debido a los resultados que ha ofrecido en diversos proyectos y su arranque como timonel del Puntarenas FC no fue bueno al caer goleado 3-0 ante el Deportivo Saprissa, este sábado en el estadio Nacional.

Más allá de los cuestionamientos, el entrenador afirmó que ha madurado en diversos aspectos y que no se desvela por los señalamientos que le hacen.

“A mi edad ya he pasado por donde asustan, yo no vivo de opiniones porque no puedo controlarlas, yo estoy preparado para esto y estoy con confianza que el proyecto de Puntarenas FC va a salir”, dijo.

El Esqueleto comentó que no va a exigir a sus muchachos a jugar de determinada manera, sino que en esta ocasión se adaptará.

“He cambiado el sistema, vamos a hablar claro, en el primer gol Jeikel (Medina) tiene la bola se la da a (Miguel) Ajú, con la pierna izquierda quiere golpear largo y se la da a Fidel y remate de Mariano, esa jugada es un error.

“Yo creo que he cambiado, yo no voy a ser tan iluso, que en el Lito Pérez, cancha pequeña, vaya a querer jugar como el City”.

“Yo tengo claro en donde estoy, no pongo excusas, el fútbol lo veo muy sencillo, cuando usted gana tiene que decir las cosas y cuando pierde tiene que reconocer por qué fue y por qué lo superan. Esta vez Saprissa nos ganó bien, no hay más que decir”, agregó.