Douglas Sequeira no le cierra la puerta a futbolistas brumosos en la Sele

Douglas Sequeira enfatizó que Cartaginés tiene muy buenos jugadores y no le cierra la puerta en las próximas convocatorias. (Jose Cordero)

Douglas Sequeira, asistente técnico de la Selección Nacional, llegó al estadio Fello Meza para presenciar el juego entre Cartaginés y Saprissa y salió al paso de las críticas por la no convocatoria de jugadores brumosos a la Selección Nacional.

Enfatizó en que el cuadro blanquiazul tiene buenos jugadores y están en su radar para futuros llamados.

“Son jugadores muy buenos, tienen toda la capacidad para estar, lo han demostrado desde hace mucho tiempo y no están vetados para que estén. Cartaginés tiene grandes jugadores, juveniles destacables como Carlos Barahona y Kendrick Enríquez Ronaldo Araya ha hecho un gran torneo, Jeikel y Allen se han acercado”, indicó.

A Douglas le consultaron por algunos legionarios como Christopher Núñez y esto dijo el técnico.

“La Federación es una entidad que tiene todas las plataformas para darle seguimiento al jugador. Hoy me toca estar acá, pero cuando no se puede toca verlo a través de plataforma. Con Christopher le damos seguimiento, pero no solo a él, vemos otros jugadores y no está cerrado”, afirmó.

LEA MÁS: Panameños atacan con todo a Francisco Calvo tras polémica aclaración

“La Federación es una entidad que tiene todas las plataformas para darle seguimiento al jugador. Hoy me toca estar acá, pero cuando no se puede toca verlo a través de plataforma.Con Christopher le damos seguimiento, pero no solo a él, vemos otros jugadores y no está cerrado”, afirmó.

Al asistente de Luis Fernando Suárez le preguntaron sobre la posibilidad de que la Selección Nacional dispute un amistoso contra Argentina y así respondió.

“Eso no pasa por mí, pero en caso de que se dé, será muy beneficioso para todos jugar contra la campeona del mundo”, finalizó.