Douglas Sequeira: “No quiero que San Carlos sea un subibaja”

San Carlos luchó más por la victoria y por eso la consiguió. San Carlos luchó más por la victoria y por eso la consiguió. (San Carlos)

Ni siquiera la mascarilla podía ocultar la sonrisota que tenía Douglas Sequeira tras haber logrado su primer triunfo al frente de San Carlos.

El Esqueleto, desde que asumió a los Toros del Norte, llevaba dos empates y dos derrotas por lo que la victoria contra el Sapri fue importantísimo para él.

El técnico norteño afirmó que la victoria le da aire, pero eso no quiere decir que vaya a aflojar en el trabajo.

“Estoy en una institución muy grande y aquí hay que rendir, sabíamos que en mi gestión, tener dos puntos en cuatro partidos era malo, pero no cambiaba el discurso de que teníamos que trabajar sobre la idea que tengo, el grupo es muy sano y el equipo me ha acuerpado y gracias a Dios llegamos a nueve puntos, pero para que esto tenga valor, tenemos que ganar el miércoles (contra Grecia) porque no quiero que San Carlos sea un subibaja”, dijo.

San Carlos vs Saprissa 12/09/2021 Carlos Ugalde, Ciudad Quesada. AD San Carlos recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 10 de la Copa Promérica, Torneo de Apertura 2021. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Para Sequeira, a su equipo le falta contundencia, pero resaltó que desde que llegó, poco a poco, se ha visto una mejoría.

“Yo no quería que nos desesperáramos, porque nos pasó con Guanacasteca, y era algo que quería corregir, sabía que si hacía cambios iba a tener mejor control de balón y llegadas por las bandas. San Carlos tiene volantes que cualquier equipo se los desea y yo lo que quiero es potenciarlos”, agregó.

Resaltó el buen partido de jugadores como Roberto Córdoba y Rashid Chirino, quienes le llenaron el ojo este domingo.