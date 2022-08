Douglas Sequeira: “Pedro Navarro le faltó el respeto a Roberto Castro, le dijo ‘cállese carep...’”

Douglas Sequeira se quejó de una supuesta falta de respeto del árbitro Pedro Navarro. José Cordero. (Jose Cordero)

El técnico de San Carlos, Douglas Sequeira, aseguró que al finalizar el primer tiempo del juego contra Saprissa, el árbitro Pedro Navarro le faltó el respeto a su asistente Roberto Castro.

“Antes que nada, a título personal y de mi cuerpo técnico, nunca en mi corta carrera hablaré de los árbitros, pero debo decir lo que pasó en el primer tiempo, si queremos mejorar esto, ser profesionales. No voy a contestar sobre lo que voy a comentar, pero que a nivel nacional se den cuenta.

“Para mejorar tiene que haber trato de respeto y el señor Pedro Navarro le faltó el respeto a Roberto Castro, le dijo ‘cállese carep...’”, aseguró.

Sequeira lamentó la expresión que, según él, usó Navarro.

“Si queremos mejorar, esto no puede pasar, una palabra así a un miembro de mi cuerpo técnico no se puede decir.

“Conozco a Roberto Castro, es un excelente profesional que me acompaña, es respetuoso y Pedro Navarro no lo puede tratar así. Es lógico que Castro se calienta y no voy a hablar más, pero esas palabras de los árbitros tienen que acabar”, añadió.