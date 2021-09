Douglas Sequeira: “Respetamos a Saprissa, pero no le tenemos miedo”

La "S" cayó ante los toros en el último juego de la fase regular del torneo pasado, el 13 de mayo anterior. John Durán. La "S" cayó ante los toros en el último juego de la fase regular del torneo pasado, el 13 de mayo anterior. John Durán. (JOHN DURAN)

La jornada 10 del torneo de Apertura inicia este sábado y uno de los duelos más esperados será el de San Carlos contra Saprissa, que se jugará en el Carlos Ugalde, el domingo a las 5 p.m.

Para los Toros una victoria sobre los morados sería la pomada perfecta para ir sanando las heridas en un torneo en el que no han ganado ni un partido.

San Carlos suma apenas 6 puntos y se mantiene en la penúltima posición de la tabla, mientras que el Monstruo quiere recuperarse luego de la goleada de 4-0 que le propinó Sporting el martes anterior y que los mandó al segundo lugar.

[ Álvaro Saborío se lució con chilena, pero ni así ganó San Carlos ]

El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, fue enfático en que respetan al Monstruo, pero no le tienen miedo.

“Debemos sumar y el mensaje está claro: respetamos a Saprissa, pero no le tenemos miedo, estamos en casa y San Carlos es un equipo fuerte en casa.

“A los jugadores les presentamos un video y tenemos dos versiones: el juego contra Sporting, en el que le faltaron jugadores; sin embargo, la referencia más cercana es el que jugaron contra Alajuela”, afirmó el Esqueleto.

Delantera letal

El jugador morado Jimmy Marín manifestó que le tienen el ojo puesto a la delantera sancarleña.

“Es un partido muy importante, será complicado porque San Carlos es un equipo que juega bien, anda en busca de la victoria y están obligados a ganar. Será un juego de mucha disputa, en el que no podemos cometer muchos errores, ya que tienen delanteros letales”, afirmó.

La jornada comenzará con los duelos entre Sporting y Pérez Zeledón, a las 5 p.m. Luego, a las 7 p.m. se enfrentarán Guadalupe y Alajuelense y una hora más tarde se dará el partido entre Cartaginés y Santos.

El domingo la jornada iniciará bien temprano, con el partido entre Grecia y Herediano, a las 11 a.m.; Guanacasteca vs Jicaral a las 2 p.m. y a las 5 p.m. San Carlos vs Saprissa.