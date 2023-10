Douglas Sequeira se defiende: “Soy de los entrenadores más preparados de Costa Rica”

El técnico nacional Douglas Sequeira, quien formara parte del personal de entrenadores de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y tuviera a su cargo a la selección Sub-23, expresó este jueves en AM Tigo Sports quen está muy tranquilo y en espera de alguna oportunidad de bretear con alguno de los clubes extranjeros que lo han contactado.

“Sé que no tengo prensa, que puedo caer bien o mal, pero tengo credibilidad en el ambiente del fútbol, pueden llamar a gente que han pasado por mis manos y me han visto trabajar, tengo credibilidad. Los jugadores que han pasado por mis manos hablan bien de mí y a muchos dirigentes les gusta como trabajo”, expresó el Esqueleto.

“Espero una oportunidad, en Costa Rica son doce equipos de primera y 18 de segunda, pero también hay gente de afuera pidiendo información... Viera que no le tengo miedo a la crítica, escucho lo que me sirve y me lo dejo y lo que no, no. Me siento capacitado”, añadió Sequeira.

21/03/2023, Alajuela, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección nacional de Costa Rica masculina, previo a sus partidos de la Nations League ante Martinica y Panamá. En la fotografía Douglas Sequeira asistente técnico de la selección nacional de Costa Rica. (Jose Cordero)

“A mí nadie me ha regalado las cosas y soy de los entrenadores más preparados de Costa Rica y con esto no ofendo a nadie, pero eso le molesta a mucha gente. Trato de seguir mi línea profesional y esperar oportunidades porque esto es muy dinámico y cambiante”, añadió.