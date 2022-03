Douglas Sequeira sobe Albert Rudé: “Es uno de los mejores entrenadores que hay en el país”

El técnico de San Carlos, Douglas Sequeira destacó el trabajo de su colega, Albert Rudé. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Douglas Sequeira, técnico de San Carlos, le echó miel al trabajo de Albert Rudé, técnico de Alajuelense, y dijo que lo admira por la forma en la que ve el fútbol.

El Esqueleto y sus muchachos jugarán contra los rojinegros este domingo, a las 6 p. m., en el estadio Carlos Ugalde.

Tres partidos. El delantero Johan Venegas fue castigado con tres partidos y una multa de ¢262.500 por decirle vulgaridades al árbitro Juan Gabriel Calderón en el juego contra Herediano.

“Soy un entrenador que analizo, desde que Albert (Rudé) llegó a Alajuelense, lo he seguido, me gusta como ve el fútbol y para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en el país y sé que no será un juego fácil, es un equipo que hace un buen manejo en el medio campo.

“Es un buen equipo, pero ellos saben que nosotros tenemos nuestra forma de jugar, nos gusta la posesión, nos gusta ser dominantes del juego y será un gran partido contra un rival calificado, la afición se hará presente y esperamos hacer respetar el Carlos Ugalde”, manifestó Sequeira.

[ En San Carlos le van a exigir resultados a Douglas Sequeira ]

Trabajo en video

Douglas destacó que parte del trabajo que hicieron antes del juego contra los erizos es ver quiénes pueden suplir a los jugadores Johan Venegas e Ian Lawrence, quienes estarán fuera por sanción.

“Tengo la duda (de quién será el delantero en vez de Johan), pueden ser Jurgens (Montenegro), Dorian (Rodríguez), Carlos Mora de nueve o Israel Escalante.

“Hicimos una sesión de video de Alajuela muy fuerte, estamos conscientes de que es un partido que será dinámico, Alajuela tiene jugadores que atacan espacios, nos gusta el balón y a ellos les gusta el balón, es ver quién será más dominante”, agregó.