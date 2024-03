Douglas Sequeira: “Somos un equipo de trabajo, no somos un equipo emocional”

Douglas Sequeira destacó que ante Cartaginés logró mantener el arco en cero. Prensa Unafut.

Douglas Sequeira, técnico de Puntarenas, tras empatar 0-0 ante Cartaginés, asegura que, aunque no está contento con los números de su equipo, reconoce que sus pupilos han asimilado su idea de juego.

“Les soy muy sincero, se los he dicho, 10 puntos de 36 son números por los que no estoy contento, estoy muy ocupado, pero he visto evolución.

“Puntarenas tiene una forma de jugar, de defender, de atacar, creo en una idea. He hecho variantes y me molesté un poco. No me gusta hablar de los árbitros, pero Puntarenas no pierde tiempo, viene Diego González (Cartaginés) y le doy la bola. Ustedes daban por un hecho de que Cartago sumaba de 3″, recalcó.

Propiamente sobre el juego, Sequeira añadió que la estrategia de una semana larga le dio la oportunidad de analizar aún más a los brumosos.

“Planeamos cerrar mucho el medio, en el primer tiempo solo hubo un remate hubo a media distancia, Cartago es un buen equipo, pero no me gusta el bloque intermedio, el equipo hace presión alta o bloque bajo y cuando los muchachos me hacen caso eso me da fuerza para seguir trabajando”.

Douglas no quiso profundizar sobre el tema de los puntos perdidos, pero es consciente de que a él le toca salvar al Puerto del descenso.

“Estamos a 4 puntos de Grecia, a 1 de Santos, hay partidos importantes y le doy valor a este punto, somos un equipo de trabajo, no somos un equipo emocional, no especulamos, si usted me dice si yo apuntaba al empate, apuntaba a que sería un juego de transición.

“Tácticamente fue un buen partido, sé que perdimos 6 partidos de visita y numéricamente es malo, pero vamos dejando el arco en cero e invito a la afición que nos acompañe, que sé lo que me estoy jugando y espero sacar un buen resultado ante Saprissa (juego programado para el sábado)”, comentó.