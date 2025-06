Douglas Sequeira ve a uno de sus excompañeros como inspiración para romperla en el Sporting

Douglas Sequeira ve en Warren Madrigal su inspiración para seguir creciendo en el Sporting. Prensa SFC. (Prensa SFC. /Prensa SFC.)

Douglas Sequeira ve a su excompañero Warren Madrigal como un ejemplo para aprovechar las oportunidades y hacer un buen trabajo en el Sporting.

El muchacho de 21 años llega al equipo albinegro en calidad de préstamo, luego de su regreso al Saprissa, en el torneo pasado, y en el que sumó muy pocos minutos: 229 en total.

Sequeira ha tenido un año de muchos cambios: luego de coronarse bicampeón con los morados, dio el salto a Europa, en agosto del año pasado, para vincularse al C.D. Nacional de la Primera Liga de Portugal; sin embargo, en el equipo luso no sumó minutos.

“Sporting le abrió las puertas a Warren, su buen trabajo le ayudó a regresar a Saprissa. A él le fue bien y esto me puede ayudar para mejorar y volver a sumar minutos”, destacó el joven jugador.

Douglas hijo ve a Warren Madrigal como un ejemplo de superación. Foto tomada de X Academia Valencia. (Tomado de X Academia Valencia/Tomado de X Academia Valencia)

Muchas cosas

Douglas llegará al equipo josefino acompañado por su compañero Yoserth Hernández.

“La llegada a Sporting la veo como un reto, una motivación extra, me siento con muchas ganas, mucha ilusión de estar acá y poder aportarle al club.

“Debuté en fútbol muy joven, a los 16 años, he vivido muchas etapas, estuve en Saprissa, también jugué en segunda división, en Uruguay de Coronado; luego pasé a Santos y cuando volví a Saprissa me fue muy bien, eso me ayudó a participar en la Selección Nacional”, recordó.

El muchacho ha compartido camerino con jugadores como Jostin Tellería, Doryan Rodríguez e Ian Smith, quienes también han defendido los colores albinegros.

El equipo de Luis Marín ha anunciado 9 salidas para el próximo torneo. Prensa SFC. (Cortesía Sportin FC)

El equipo que dirige Luis Marín ha sido de los que más salidas registró para el siguiente torneo. Los jugadores que cantaron viajera en el club son Steven Cárdenas, Harry Rojas, Víctor Medina, Luis Donaldo Hernández, Anthony López, Kendall Porras, Jaylon Hadden, Adonis Pineda y Pablo Arboine.

Además de la llegada de Sequeira y Hernández, a Sporting se sumaron el mexicano Erick “Cubo” Torres y el portero Leonel Moreira.