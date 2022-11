Drama de la Selección en la frontera con Irak suma un nuevo capítulo

Este miércoles se canceló el fogueo de la Selección contra Irak. Prensa Fedefútbol.

Las autoridades de la Fedefútbol están corriendo para que las autoridades de Irak devuelvan la utilería que se llevó a ese país para el juego del jueves, que fue suspendido.

Gina Escobar, del departamento de prensa de la Federación, confirmó que el partido no se llevará a cabo y que en suelo iraquí está un camión con la utilería, que incluye ropa para entrenar, uniformes, tacos, implementos médicos, en fin, todo lo que se necesita para un partido.

“En Kuwait había un camión con la utilería, pero no podía pasar, por lo que en la frontera con Irak se hizo un trasbordo de la utilería para que un camión de Irak se la llevara al hotel, que se ubica a una hora de la frontera.

“Al inicio no nos querían devolver la utilería, estamos exigiendo la devolución y parece que el camión viene de camino, pero el camión de Kuwait se fue y tendremos que meter la utilería en uno de los buses”, dijo.

Escobar recalcó que el acuerdo de una de las partes se rompió y por eso no habrá partido.

“Esto era parte de un acuerdo no negociable, que no se sellarían los pasaportes e insistieron en que había que sellarlos y no hay vuelta de hoja, viajamos a muchos países, a Estados Unidos, y se incumplió un acuerdo.

“Son las 2:30 de la mañana del jueves, el equipo está cansado y hay que devolverse a Kuwait, se dio un lapso para negociar, pero no querían devolver los pasaportes, ni siquiera de los periodistas y esto se sale de las manos de la Federación”, afirmó.

“La Selección deberá llegar el viernes 18 a Qatar, porque esa es la fecha que se le dio a FIFA para que se llegara, por lo que nos quedaremos en Kuwait para entrenar”, añadió.