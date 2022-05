Dueño de un Buggy: “La gente dice que es un juguete vacilón”

La idea de que un Buggy es un juguete encantador, lindo y divertido con el cual pasear pasear por las calles son solo algunas de las sensaciones que se apoderan de Heiner Arroyo cuando se pone detrás del volante de su amada nave.

El buggy del año 66, le pertenece a Héiner Arroyo de Naranjo.

El hermoso chuzo, modelo 66, se suele ver mucho por Naranjo, pero no es extraño que lo pueda observar en San Ramón o Palmares, lugares donde Arroyo anda su carrito.

La gente cuando lo ve le pide fotos, permiso para montarse al carro o simplemente se quedan admirándolo.

“Es un tema muy interesante, porque todos se quieren montar. Muchas veces me dicen: ‘Es un juguete vacilón, parece real’. A la gente le llama mucho la atención, porque son pocos los que hay en el país. Creo que deben ser como unos quince”, expresó Arroyo.

“Tenemos un negocio de pesca de tilapia y cuando lo dejo allí, la gente le quiere tomar fotos. Es un boom, se quedan viéndolo por un buen rato”, comentó Arroyo.

El carrito fue restaurado por Héiner, quien desde hace rato quería hacerse de un vehículo Volkswagen.

Tengo pasión por los vochos desde hace ocho o nueve años que empecé con un modelo 73, se restauró todo y cuando pasé por ese proceso con ese modelo se me metió en la cabeza tener un combi o un Buggy.

“Pregunté y pregunté por un Buggy, pero son muy escasos. Conversé con un señor que tuvo una combi, le conté mi historia y me dijo que sabía donde había un Buggy”.

Ese carro estaba por el lado de Santa Bárbara de Heredia, don Héiner lo fue a ver, lo compró y lo restauró.

“Un amigo mecánico me ayudó y lo puse a punto y con todos los papeles”, dijo.

La familia disfruta del carro. (Cortesía )

Pero antes de tener ese Buggy, Héiner tuvo la oportunidad de comprar uno en Puntarenas, pero le pareció que no estaba en buenas condiciones y duró pensándolo, por lo que cuando se decidió a comprarlo, ya le habían robado el mandado.

Arroyo tiene cuatro años de andar con el Buggy al que bautizó Pitufo.

Pitufo está muy bien conservado.

“Le he sacado el jugo porque cuando tengo chance de sacarlo lo llevo a Naranjo, a San Ramón, a Palmares sobre todo en verano. No lo he llevado al Icoder, donde trabajo, porque es complicado con tanta lluvia, pero sí a eventos como el Vochofest”, contó.

El buggy está con toda la pata y va a paseos a cada rato.

A Pitufo también lo maneja su hermano, Mauricio Arroyo, un sobrino y espera que más adelante su hija. También nos contó que a su mamá, Flor Rivera Chinchilla, le encantan los vochos.

Le han salido muchos compradores, pero cuándo le preguntan cuánto vale, responde; ‘no vale’, para no verse tentado.