¡Duro debut! La Tricolor de Bryan Ruiz cayó ante Ecuador en su primer amistoso

El debut de Bryan Ruiz como técnico permanente de la Selección Nacional tuvo un comienzo complicado. En su primer partido amistoso al frente de la Tricolor, Costa Rica cayó 2-0 ante Ecuador, en un encuentro disputado en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El combinado patrio tuvo algunos momentos de claridad durante el encuentro y hasta dispuso de opciones para sorprender al meta ecuatoriano Hernán Galíndez, pero el conjunto de Marcelo Gallardo fue superior de principio a fin y supo derrotar con contundencia al combinado patrio.

Jordy Caicedo abrió la cuenta para Ecuador al minuto 21 y, en el cierre, Moisés Caicedo hizo el segundo tanto por la vía del penal.

Costa Rica tuvo una aproximación de Manfred Ugalde (regresó a la Sele luego de cumplir un castigo)a los 9 minutos, pero Galíndez respondió bien.

Costa Rica cayó 2-0 ante Ecuador, en el juego amistoso de este viernes. Foto: AFP. (ARMANDO PRADO/AFP)

Atropellado

En su “primer” once (Bryan ya había dirigido a la Sele en la Liga de Naciones), el entrenador recurrió a un 4-3-3 para intentar mantener una solidez en la línea ofensiva del equipo.

Al 21, Jordy Caicedo le amargó la noche a los ticos, ya que le ganó la pelota a Francisco Calvo, luego se quitó a Patrick Sequeira y con un zurdazo bien colocado, marcó el primero tanto de los locales.

Bryan Ruiz sufrió en su primer partido como técnico permanente de la Selección. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Para la segunda parte, la Comadreja hizo una serie de variantes, en procura de pulsear el empate, pero sin los resultados esperados.

Al 52, se dio la oportunidad de empatar las acciones: un buen pase de Carlos Mora a Andrey Soto. El jugador del Saprissa disparó al arco, pero Jackson Porozo sacó la bola a poco antes de entrar al arco de Galíndez.

Cuatro minutos después, el técnico tico hizo cuatro cambios: se fueron Francisco Calvo, Roan Wilson, Andrey Soto y Josimar Alcócer. Entraron Alexis Gamboa, Celso Borges, Josimar Méndez, Kenyel Michel.

Alexis apenas estaba calentando en el terreno de juego cuando tuvo que salir en camilla de la grama del estadio ecuatoriano por una fuerte lesión tras chocar con John Yoboah.

Los nacionales la pasaron mal en el cierre del partido. Foto: AFP. (ARMANDO PRADO/AFP)

Diego Mesén entró en lugar del espigado defensor de Alajuelense, pero rápidamente se ganó la tarjeta roja al cometer una falta contra Jordy Caicedo.

El equipo nacional no la pasó bien después de tantos infortunios y al 80, el central peruano Roberto Pérez señaló una falta de penal de Juan Pablo Vargas sobre Yoboah.

El cobro desde los once pasos lo hizo Moisés Caicedo y, aunque Patrick Sequeira lo intentó, no pudo evitar que llegara el 2-0, al minuto 82.