Dylan Flores, el volante de los golazos de media distancia al que Herediano debe poner cuidado

Dylan Flores, volante del Club Sport Cartaginés, se ha convertido en un especialista en marcar golazos de media distancia, una habilidad que lo convierte en una amenaza seria para Herediano en el encuentro de este domingo a las 11 de la mañana en el estadio Fello Meza.

Dylan Flores le metió un golazo al Team el 18 de abril de este año. (JOHN DURAN)

Con varios goles de larga distancia en su historial, Flores advierte que su remate potente es un recurso que el rival no debe subestimar.

En el actual torneo, Dylan ya marcó un golazo de larga distancia, con un remate al puro ángulo ante Santa Ana FC, en la goleada 4 a 0. Fue el tercer gol, al minuto 53.

Incluso, el próximo rival, el Herediano, ya ha sufrido con su latigazo. En el último partido, en el estadio Carlos Alvarado, Flores se mandó un golazo.

“Por aire recibió la pecosa, la bajó de zurda con control orientado, se la acomodó a la derecha y de un bombazo le rompió el marco a Aarón Cruz, quien volvió a la titularidad luego de semanas sin jugar por lesión”, describió La Teja ese día.

“Es pegarle, pensando en hacer el gol, uno es consciente que no todos entran, pero hay dos resultados: o es gol o va por afuera, no hay otra cosa, no pasa nada malo en intentarlo. Siempre lo he dicho e insto a otros jugadores a que lo hagan más, algunos tienen buen pie”, expresó el volante del cuadro brumoso.

Flores sabe que ante el Herediano, es un partido importante. Si quieren seguir en puestos de clasificación, el triunfo es imperativo, pues llegarían a 13 puntos, alcanzando a Alajuelense y Sporting (sin que estos equipos hayan jugado su partido) y dejando rezagado al Team con respecto a los brumosos, cinco puntos atrás.

“Es el clásico que tenemos en Cartago, es el partido que no podemos perder”.

Flores tiene en su cuenta verdaderso golazos en los últimos tiempos, por ejemplo, el 6 de noviembre del 2023 le marcó un golazo a Liberia en el triunfo por 3 a 2, también de larga distancia; el 17 de noviembre del 2022 también anotó un golazo desde unos 40 metros ante Guadalupe, en un triunfo por 3 a 0 y no podemos olvidar el del 4 de setiembre del 2022 en un triunfo ante San Carlos, 3 a 2, al minuto 15, solo por citar algunos.

“No juego con miedo de nada, sino no juego, es la confianza que me tengo y la que cada jugador tenga para pegarle o hacer lo que quiera hacer en la cancha”, manifestó el volante.