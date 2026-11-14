Ecuador vs Costa Rica: Bryan Ruiz sorprendió en su primer once para medirse ante los sudamericanos

Bryan Ruiz no se guardó nada en su primer once, como técnico permanente de la Selección.

Este viernes, la Tricolor se medirá ante Ecuador en el primero de dos juegos amistosos, y el timonel hizo importantes cambios, con respecto a las alineaciones que utilizó para los juegos contra Nicaragua y Haití de la Liga de Naciones.

Para esta convocatoria, Ruiz sorprendió con algunos regresos, como el de Kenay Myrie, Joseph Mora y Manfred Ugalde.

La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador, este viernes, a las 6 p.m. Foto: William Cordero. (William Cordero/William Cordero)

El once

Este es el once inicial al que recurrirá Ruiz para el juego contra los sudamericanos:

Patrick Sequeira, Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora, Roan Wilson, Douglas López, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

El partido dará inicio a las 6 p.m. en el estadio olímpico Atahualpa, en Quito.