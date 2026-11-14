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Ecuador vs Costa Rica: Bryan Ruiz sorprendió en su primer once para medirse ante los sudamericanos

El juego entre Ecuador y Costa Rica dará inicio a las 6 p.m. en el estadio olímpico Atahualpa, en Quito

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Bryan Ruiz no se guardó nada en su primer once, como técnico permanente de la Selección.

Este viernes, la Tricolor se medirá ante Ecuador en el primero de dos juegos amistosos, y el timonel hizo importantes cambios, con respecto a las alineaciones que utilizó para los juegos contra Nicaragua y Haití de la Liga de Naciones.

Para esta convocatoria, Ruiz sorprendió con algunos regresos, como el de Kenay Myrie, Joseph Mora y Manfred Ugalde.

La Selección de Costa Rica tuvo su último enfrentamiento antes de enfrentar a Ecuador.
La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador, este viernes, a las 6 p.m. Foto: William Cordero. (William Cordero/William Cordero)

El once

Este es el once inicial al que recurrirá Ruiz para el juego contra los sudamericanos:

Patrick Sequeira, Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora, Roan Wilson, Douglas López, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

El partido dará inicio a las 6 p.m. en el estadio olímpico Atahualpa, en Quito.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.