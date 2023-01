Eder Navas, el hermano de Keylor que lo toma como inspiración y no como su sombra

Eder Navas busca hacer sus primeras armas en el fútbol de Costa Rica. (Jose Cordero)

Cuando tenía seis años, Eder Navas se ilusionó con seguir el mismo camino que su familia en el fútbol, él no pudo ver a su papá, Freddy Navas, jugar en la década de los 90 con el Pérez Zeledón, pero sí ha sido testigo de todo lo conseguido por Keylor Navas, su hermano mayor.

Ellos no pudieran crecer ni vivir juntos en el barrio San Andrés de Pérez Zeledón, dado que para el momento que Eder nació, Keylor ya vivía en Chepe porque jugaba para el Saprissa y tiempo después se fue a España, pero siempre ha sido su gran referente e inspiración.

El hermano menor apareció en la palestra cuando la semana pasada, el Uruguay de Coronado anunció que el joven contención, de 20 años, se incorporó al equipo como uno de los refuerzos para este torneo, llega como préstamo del Saprissa, club dueño de su ficha.

En el cuadro lechero, Navas reconoce que tiene un reto doble, pues además de convencer al entrenador Marco Herrera y a sus compañeros, dentro de la cancha, también a mucha gente de afuera que creen que está ahí por argolla o solo por su apellido.

“Yo la verdad llevo todo eso muy tranquilo, yo tengo muy claro que somos dos personas totalmente diferentes, él es Keylor Navas y yo soy Eder Navas, el día de mañana yo quiero ganarme mis cosas por mi nombre y conseguir mis propias metas y esfuerzos por mis sacrificios.

“Yo quiero que el día de mañana me reconozcan como Eder Navas y no como el hermano de Keylor Navas, por eso digo que quiero ganarme las cosas por mi propio nombre”, nos comentó.

Desde que era chamaco, el menor de los Navas ha vivido con esto, algo que aprendió a manejar con el tiempo y entiende que las comparaciones tienden a ser inevitables, la gente reacciona de maneras diferentes cuando se enteran quién es él.

Keylor Navas y Eder Navas tienen una cercana relación como hermanos. Foto: Instagram

“Pues sí es algo curioso, la verdad, la gente se sorprende, pero lo manejo tranquilo, yo el día a día trato de mejorar y dar lo mejor de mí. Yo sé que no todos tal vez piensen que sea ese gran jugador, para mucha gente sí, para mucha gente no, pero no me presiono de más.

“Yo voy a demostrar que soy una persona diferente, que puedo ganar las cosas por mi cuenta, me voy a esforzar siempre para que me reconozcan por mi propio nombre, sé que tengo que luchar mucho y no tengo que basarme en lo que la gente dice o piense, sino en mi sacrificio, que es lo que cuenta”, explicó sobre su situación.

Desde el otro lado del océano, Keylor no pierde pistas de lo que hace el hermanillo.

“Es una buena relación la que tenemos, él me ayuda mucho mentalmente, me apoya, me habla bastante, igual que mi papá, que me apoya mucho, todos en mi familia. Me da muchos consejos, qué puedo hacer para mejorar, siento que me ha ayudado bastante, igual que mi papá, siempre están ahí. Igual mi mamá y toda mi familia, no es solo él, todos me ayudan para las metas y sueños que tengo”.

Regreso

¿Cuáles son esas metas de las que habla Eder?, la primera es sumar con Uruguay y la segunda está claro que es regresar al club que es dueño de su ficha y debutar en la máxima categoría.

Eder destaca por ser un muchacho sencillo y muy esforzado. (Jose Cordero)

El préstamo con los coronadeños es por seis meses y su contrato con el Monstruo vence en diciembre, el salir a préstamo fue decisión de ambas partes para ganar rodaje y se hizo en muy buenos términos.

“Ahorita mi meta es aprender mucho, venir acá es otro tipo de partidos, de fútbol, de roce, ya gente experimentada, lo que quiero ahora es aprender mucho y mi otra meta es llegar a jugar a la primera división, sea con Saprissa o el equipo que sea y si Dios me lo permite, salir al extranjero”.

Eder estuvo en España hace unos dos años, donde hizo unas pasantías y unas pruebas, pero a inicios del año pasado regresó a Tiquicia para firmar con los tibaseños.

En Uruguay, tener de técnico a Herrera, quien también viene de la S, es una ventaja para él.

“Yo sé que vengo a una liga que es dura, con mucho roce, más contacto, en la que hay que pararse duro, porque sino el que pierde es uno. Estoy muy contento con la oportunidad que me están dando, me han recibido, todos los compañeros, el profe y el mismo club”, añadió.

Eder ha disfrutado un poquito de los reflectores cuando ha visitado a Keylor en Europa, donde conoció a grandes estrellas del fútbol como Neymar, a quien admira muchísimo, pero es el primero en poner los pies en la tierra y reconocer que esa es la vida de su hermano, él aún se forja la suya.

Eder Navas conoció a figuras como Neymar cuando visitó a su hermano Keylor Navas en París. Foto: Instagram