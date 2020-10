No sé. Tengo un pensamiento personal, no me gustó que lo hiciera así, si estaba en el el grupo de WhatsApp, de acceso directo, se los podía decir a ellas. Es una referente, líder y tiene la voz para decir eso. En fin, tiene peso y la afición la quiere, no sé si influyó en la decisión de la junta directiva. Se hizo mucho revuelto y bulla, sí hizo eco, pero no sé si influyó. Fue una opinión y puede opinar lo que quiera, yo opino que no debió pesar un comentario de ella.