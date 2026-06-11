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Eduardo Li estuvo en la inauguración del Mundial y lo hizo acompañado de un exseleccionado nacional

Eduardo Li, expresidente de la Fedefútbol estuvo en el estadio Azteca disfrutando de la inauguración del Mundial 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol estuvo en la inauguración de la Copa del Mundo y lo hizo muy bien acompañado.

Este jueves, el exdirectivo llegó al estadio Azteca, junto a su hijo Eduardo y un exseleccionado nacional, quienes disfrutaron de las presentaciones de artistas como Maná y Shakira, así como del encuentro entre México y Sudáfrica.

Eduardo Li
Eduardo Li, expresidente de la Fedefútbol disfrutó de la inauguración del Mundial junto a un exseleccionado nacional. Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro. (Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro. /Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro.)

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Un día único

El expresidente de la Fedefútbol estuvo en el Coloso de Santa Úrsula con el exdelantero del Saprissa y la Selección Jorge Alejandro Castro.

Fue el Tanque quien compartió en sus redes sociales, algunas imágenes de este día y reconoció que estaba muy emocionado, por vivir de cerca este momento.

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Eduardo LiJorge Alejandro CastroMundial 2026México vs Sudáfrica
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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