Eduardo Li se sinceró con La Teja y reveló detalles insólitos sobre su vida

Eduardo Li habló de muchos detalles de su vida en entrevista con La Teja. (Albert Marín)

Eduardo Li está libre y vive en Costa Rica desde el 2018, para muchos eso es una noticia viejísima y una obviedad, pero el expresidente de la Fedefútbol nos reveló que a él le sorprende que aún hay gente que piensa que está en una prisión en los Estados Unidos.

Lo que sí hizo el Chino, como popularmente se le conoce, fue bajar mucho su perfil, por eso se volvió una figura de la que poco se conoce desde que regresó al país tras el escándalo del FIFAgate por el que estuvo casi tres años detenido.

Para contar un poco sobre su vida, su tiempo como dirigente en Puntarenas FC, su llegada a la Fedefútbol, lo que recuerda del Mundial de Brasil 2014 y desde luego el tiempo que estuvo detenido escribió el Libro “Fútbol:”, la cual es una obra biográfica.

El libro está disponible en versión electrónica en Amazon y en Liberia Internacional en modo físico

-¿Cuál es la expectativa y lo que lo motivó a escribir el libro?

Es una autobiografía, quise contar mi vida en realidad, iniciando desde que vinieron mis familiares al país y toda mi vida, lo que fue mi juventud, como crecí en Puntarenas, luego cómo me hice dirigente con Puntarenas FC, cómo me metí en el fútbol, hasta llegar a la Fedefútbol hasta llegar a Brasil 2014, que es donde se concentra una parte importante del libro.

Cuento algunas historias y algunas anécdotas que no se conocían, que la gente entienda todos los pasos que hemos dado, hay mucho de luces y sombras, el seguir luchando, como Brasil 2014 que fue una lucha constante.

-¿El libro habla de los detalles más duros de su vida? Como cuando lo detienen. ¿Qué dice de eso?

Vamos a ver, eso es tal vez un 20% de lo que se habla en el libro, cuento algunas cosas, no en profundidad, luego más adelante hablaré más sobre eso, porque de hecho ese proceso no ha terminado, pero creo que va a terminar bien, entonces cuando eso suceda, los llamaré y les daré otra sorpresa.

-¿Mucha gente se pregunta qué ha sido de su vida, si vive feliz, tranquilo?

Yo vivo tranquilo, en paz, he tratado, desde que volví en el 2018, de no aparecer mucho, hay mucha gente que todavía cree que yo todavía estoy allá detenido, imagínese. Yo en lo que estoy es disfrutando la vida con mi familia, mi pareja, mis amigos, no estoy metido en fútbol, solamente como aficionado, nada más.

Eduardo Li presentó su libro autobiográfico este lunes. (Albert Marín)

La figura de Eduardo Li se volvió muy enigmática, casi una leyenda urbana de qué está haciendo o qué pasó con su vida. ¿Cómo maneja que todavía la gente hablé de usted?

Ha sido curioso, pero no, no, no es mentira, hay gente que dice que yo todavía estoy en prisión. Yo estuve siete meses en Suiza (en el 2015), después de ahí fui a enfrentar los asuntos que tenía que enfrentar, me vine para Costa Rica y acá estoy, repito, estoy muy tranquilo, yo disfruto mi vida.

-¿Cuál es su relación con el fútbol hoy? ¿Es solo de aficionado o a veces le dan ganas de ser algo más?

Eso es una pasión que uno no puede dejar, soy solo un aficionado. Tal vez viendo un partido uno piensa que podría hacer esto o lo otro, pero de eso no pasa. La pasión, el fanatismo por mi equipo, por la Selección Nacional es algo que uno no deja botado. Uno piensa en recomendar ciertas cosas a veces, pero mejor estar al margen.

-¿Puntarenas FC sigue siendo su equipo?

Correcto, mi equipo es el Puerto.

Mucha gente se quedó con la idea de que Eduardo Li y Jorge Luis Pinto no se llevan bien, que están peleados por lo que pasó luego de Brasil 2014, pero en el libro usted habla muy bien de él y se han visto juntos en algunas ocasiones. ¿En qué momento retomaron relaciones?

Jorge Luis siempre ha sido mi amigo, más bien te voy a contar algo, yo creo que yo fui el que me enojé con él. Cuando hicimos la conferencia de la despedida de él, hablamos unas cosas y al final él, con lo rebelde que es se salió por completo del guion y eso me enojó un poco.

La verdad es que don Jorge Luis siempre ha sido una persona totalmente accesible y con quien he tenido una buena relación. Volvimos a hablar cuando nos vimos hace un tiempo cuando volví a Costa Rica. Obviamente por todo lo que yo había pasado no pudimos tener relación. Después hablamos y cuando él presentó su libro yo lo vi, nos encontramos, es una persona que estimo y aprecio mucho. En el libro cuento el tipo de persona que es, algunos dicen que no, pero para mí es una gran persona.

Jorge Luis Pinto brindó un mensaje en la presentación del libro de Eduardo Li. (Albert Marín)

-Mucha gente se pregunta si habla de jugadores del 2014 ¿Menciona a Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges?

No, no, realmente de ellos en el libro solo toco lo que ya es conocido, que ellos estuvieron en un juicio contra dos compañeros míos del comité ejecutivo en aquel momento, don Adrián Gutiérrez, que en paz descanse y don Juan Carlos Román, a quien los acusaron por unas declaraciones. Yo fui de testigo y dije lo que tenía que decir, en libro lo que digo de ellos es lo mismo que revelé en ese momento.

-Usted ya cumplió lo que la justicia le impuso que debía cumplir y siguió con su vida. ¿Usted cómo ve y siente hoy ese episodio, algo que naturalmente no puede borrar, pero cómo lo ve hoy?

Hace un par de días daba una entrevista y decía que a diferencia de lo que cree mucha gente yo nunca tomé dinero de la Federación, más bien le dejé con ganancias y eso se reflejó, a mí me contratan para hacer un trabajo de lobby con una federación de Sudamérica, algo que no es ilegal acá, ni es un delito en Costa Rica. Yo traté y he estado tratando de limpiarme, pero siento que ya se probó que lo se debía, bueno o malo, ya eso es lo que estamos viendo, pero siempre he ido de frente con eso.

Eduardo Li estuvo acompañado de excompañeros de la Fedefútbol como Jorge Hidalgo. (Albert Marín)

-¿Qué recuerda como lo más difícil de esa experiencia? ¿Qué recuerda de aquellos momentos cuando estaba en Suiza y fue detenido? Imagino que fue de los peores días de su vida.

Por eso te dije al puro principio que después escribiré una novela con ese tema.

-¿Cómo fue el día que la policía suiza le llegó al hotel y usted salió detenido sorpresivamente?

Yo sinceramente pensé que era una broma, jamás pensé que fuera en serio, que era una broma de mis amigos o de alguien, cuando me di cuenta que era algo que estaba pasando real, la verdad fue muy duro, no es algo que imaginé nunca.

-Cuando lo detienen y está en prisión, ¿En algún momento tuvo el miedo que iba a estar ahí muchos años?

La verdad no, siempre tuve confianza, tenía claro lo que había pasado, al principio no le niego, sí se siente mucha zozobra de qué podía pasar, pero tenía confianza.

Hay hasta un documental en Netflix que habla sobre el FIFAgate, el caso y lo mencionan a usted. ¿Lo ha visto? ¿Qué le parece?

La verdad no lo he visto, pero tampoco tengo incoveniente en verlo, yo sé lo que pasó, sé cómo están las cosas

Eduardo Li afirma que hoy tiene una muy relación con su familia. (Albert Marín)

¿Si usted pudiera tomar una máquina del tiempo e irse al pasado a cambiar algo de su historia? ¿Qué le gustaría cambiar?

Creo que nada, la relación con mis hijos ahora la llevo muy bien, no hay que cambiaría, llevo una vida normal, tranquila.

¿No se arrepiente de nada en su vida?

No, porque no he hecho nada de lo que tenga que arrepentirme.