EE. UU. exige aislamiento de 21 días a la delegación de República del Congo antes del Mundial por este grave motivo

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, para participar en la Copa del Mundo, debido al brote de ébola registrado en el país africano.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una “burbuja sanitaria” en Bélgica.

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que se inicia el 11 de junio.

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La delegación de la República Democrática del Congo deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos. Foto: AFP. (STRINGER/Anadolu via AFP)

“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio.

“También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, dijo.

La República Democrática del Congo, cuyo campamento base estará en Houston, Texas, integra el Grupo K. Se enfrentará a Portugal el 17 de junio en Houston, luego a Colombia el día 23 en Guadalajara, México, y finalmente a Uzbekistán el día 27 en Atlanta.

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La ébola es una fiebre que ha matado a más de 15 mil personas en los últimos años. Foto: AFP. (STRINGER/Anadolu via AFP)

Si otras personas llegan a incorporarse a la selección, deben permanecer en una burbuja distinta a la del equipo.

“Si finalmente llegan y alguna de esas personas desarrolla síntomas, se pone en riesgo la participación de todo el equipo en el Mundial”, agregó.

Controles sanitarios “reforzados”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una alerta sanitaria internacional para hacer frente al decimosétimo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo.

La OMS considera que el riesgo epidémico es “muy alto” a nivel nacional, con 82 casos confirmados, entre ellos siete fallecimientos, en un país donde la epidemia se propaga rápidamente, según la agencia de la ONU.

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La República Democrática del Congo enfrentará en el Mundial a Portugal, a Colombia y a Uzbekistán. Foto: AFP. (STRINGER/Anadolu via AFP)

El ébola provoca fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa. Este virus ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

Para hacer frente a este nuevo brote, Washington ha reforzado los controles sanitarios en sus fronteras y ha prohibido la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.