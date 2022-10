Ejemplar, hace deporte, estudia, trabaja y la UNA le reconoce esfuerzo ¿Quién es?

Decir Sergio Cambronero no es decir cualquier nombre, es mencionar a un joven de 22 años que representa dignamente los valores de la Universidad Nacional.

Sergio Cambronero practicando kata, en lo cual es buenísimo. (Cortesía )

Cambronero es uno de los mejores karatecas de la UNA y del país, forma parte de la Selección Nacional, estudiante de Promoción de la Salud Física y además, trabaja en un gimnasio de donde coge recursos para costearse él mismo cosas relativas a su carrera. Todo un ejemplo de superación.

Con un promedio de 8,80, el atleta fue reconocido con una Mención al Mérito Estudiantil en el Área Deportiva, por la UNA.

Cambronero proviene de una familia herediana de karatecas, donde su padre, Sergio Cambronero, puso una academia para poder meter a su hijo, pero ya sus dos hermanos mayores Allan y Jonathan también practicaban karate, fundamentales los tres por todo el apoyo que le han brindado a Sergio.

“Estoy muy contento por el premio al esfuerzo que reconoce la universidad, muchos de los esfuerzos que uno hace, inversión, tiempo, trasnochadas, estudiadas para poder llevar la U y deporte de buena manera se recompensan de esta forma. Mi mérito fue por lo deportivo y es satisfactorio ver que reconocen todo eso”, expresó Cambronero.

“Cuando nací, mis dos hermanos hacían karate y mi papá entró después. Cuando tenía cuatro años no me dejaban entrar a las academias pero a los cinco sí. Pero mi papá se puso una justo para que yo pudiera entrar. Yo practicaba con ellos”.

Sergio afinó su estilo con diferentes entrenadores y hoy en día se está pagando un curso virtual con un entrenador de España para mejorar aún más.

Sergio Cambronero va para España a un campamento. (Cortesía )

Del 2021 para esta fecha, Sergio ha logrado los siguientes éxitos deportivos, Campeón Centroamericano Kata individual, Campeón Iberoamericano Kata individual, Campeón Centroamericano y del Caribel en Kata equipo, Subcampeón Centroamericano y del Caribel de Kata individual, Campeón Interuniversitario.

Además, sétimo en un Panamericano y quinto lugar en un Mundial universitario.

“Uno trata de cubrir las necesidades pero me gustaría que más personas faciliten esa publicidad porque para temas de algún apoyo económico he tenido problemas, porque no tengo publicidad, en el uniforme no puedo tener logos, no hay patrocinios. Sería importante que alguien ayude, no solo a mí, sino en general, a los deportistas”, expresó Cambronero.

Sergio cerrará el año con un campamento en España, que él mismo se costeará y ya se está preparando para el campeonato nacional, que se realizará 17 y 18 de diciembre y para el otro año le hará frente a los Juegos Centroamericanos y las eliminatoria de los Panamericanos.