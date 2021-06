"Digamos que me embargan muchísimas cosas, imposible escoger una, me vienen recuerdos, ganas, todo junto. Obviamente esto era un plan de Dios, no hay forma de decir otra cosa. Por ejemplo, el jueves no tenía todavía ayudante, gracias a Dios mi compañero Julián aceptó la invitación y me acompañó, después ayer (sábado) tenía un montón de trabajo y a las seis de la tarde no había comprado nada de los ingredientes y Julián llegó así como un ángel y me dijo 'yo voy a comprarlo' y fue y compró todo", recordó la afortunada.