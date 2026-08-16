El arbitraje y el VAR cometieron un grave error que fue clave en el marcador del choque entre Saprissa y Cartaginés

15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

El tercer gol de Saprissa ante Cartaginés no debió contar, según el criterio del exárbitro y analista arbitral Henry Bejarano, quien considera que hubo una falta previa de Bancy Hernández contra un jugador brumoso.

“Me parece que es falta. Para mí no es gol de Saprissa. Es falta a favor de Cartago”, afirmó Bejarano.

El exsilbatero insistió en que la acción debió detenerse antes de que llegara la anotación: “Bancy comete falta. No tenía que ser gol. Es la falta previa al tercer gol, el de Bancy”.

El VAR revisó la acción y, a diferencia de Bejarano, vio todo legal y correcto.

Para el exsilbatero, tanto el arbitraje como el VAR dejaron pasar una infracción que terminó siendo determinante en el marcador.