El Audi A5 que tiene un vínculo especial de un padre con su hijo

Un Audi A5 podría verse solo como un carro, un medio de transporte o algo material; no obstante, Federico Guzmán y su hijo Julián demuestran que un objeto puede transformarse en un vínculo familiar muy especial.

El vehículo de esta familia tiene una historia muy peculiar, ya que Julián es un joven de 15 años, al que le pertenece el Audi de forma simbólica mientras cumple la mayoría de edad.

Fue un regalo de su padre; sin embargo, don Federico es el responsable del auto mientras su hijo saca la licencia dentro de unos años para, oficialmente, ser su propietario.

Padre e hijo son los que tienen el Audi A5 hecho un chuzo (Federico Guzmán/Federico Guzmán)

“Este Audi tiene un significado aún más importante, porque fue un regalo de mi papá por mis buenas notas. Eso lo hace todavía más especial, ya que representa esfuerzo, disciplina y apoyo familiar.

“No es solo un gusto por los carros, es el resultado de hacer las cosas bien y de compartir tiempo con mi papá, trabajando juntos en algo que nos apasiona. Hoy en día, cada modificación cuenta una parte de esa historia”, cuenta Julián.

“Tiene varias modificaciones estéticas como el alerón en fibra de carbono, los retrovisores en carbono y un diseño rojo agresivo que lo hace destacar bastante en la calle. Cada detalle se ha ido pensando con calma; no ha sido algo de la noche a la mañana. Para mí este carro tiene un valor muy especial, porque es un proyecto que hemos venido construyendo juntos desde hace ya cuatro años”, contó el joven.

El interior del Audi está muy bien cuidado (Federico Guzmán/Federico Guzmán)

Don Federico dice que su hijo es el que sabe un montón de carros y el encargado de decir qué hacerle o no al Audi

Don Federico cuenta cómo se enamoró de ese carro y su hijo es el encargado de asesorarle en todo lo que se le debe hacer para tenerlo en todas.

Julián Guzmán será el dueño del Audi cuando tengan 18 años (Federico Guzmán/Federico Guzmán)

“El carro era de un hermano mío y él me pidió que le ayudara a venderlo. Me lo dio por 15 días, pero me enamoré y se lo compré. Con el paso del tiempo comenzamos a ir a eventos como espectadores y ahí vimos la posibilidad de que nuestro carro podía estar ahí también y, con recomendaciones de mi hijo, que es el que sabe, le hicimos esto y lo otro, y así nació el proyecto de nuestro Audi”, acotó don Federico.

El señor confirmó que su hijo se merece el carro por ser tan buen estudiante y tener tan buenas notas en el colegio.

“Es muy buen estudiante desde la escuela; yo no sé qué es decirle sobre hacer la tarea o sobre estudiar; nada, es una cosa que ni pienso, entonces por esta razón le regalé el carro, se lo merece y trae muy buenas calificaciones, y una gran conducta de 100 corrido”, añade mientras aclara que Julián es el dueño, pero de forma simbólica, hasta que tenga la edad legal para manejar.

Federico Guzmán con su Audi A5 (Federico Guzmán /Federico Guzmán)

Don Federico siente mucho amor por su hijo y asegura que el experto es Julián

El padre cuenta que todo lo que su hijo le diga que le deben hacer al Audi se le hace, siempre y cuando se pueda, ya que él lo ve como un proyecto de Julián.

“Él busca los aros y se le cambian, los retrovisores de carbono él los buscó y se le cambiaron, la cola la buscó en carbono, fuimos y la cambiamos; todo lo que él quiera para el carro, es un proyecto de él, es quien lo tiene así”, añadió.

Don Federico agregó que el auto es de uso diario, pero solo cuando salen juntos, él manejando con su hijo al lado como futuro dueño oficial.

“El carro se usa, pero yo tengo otros; cuando salgo, uso cualquiera; el Audi lo saco únicamente para salir con mi hijo. Cuando andamos solos es en el Audi, cuando es la familia entera en otro carro”, apuntó.