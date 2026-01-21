El Barcelona gana y se ilusiona con entrar a octavos de final de Champions de forma directa

La derrota del Barcelona el pasado fin de semana ante la Real Sociedad dejó algunas dudas; sin embargo, se lavaron la cara con un contundente 2-4 ante el Slavia Praga para soñar con buscar ese boleto a octavos de forma directa.
Los primeros ocho van directo a dicha instancia, mientras que del noveno al puesto 24 deben sortear una serie entre ellos de dieciseisavos de final, algo que los de Hansi Flick buscan evitar y están a un lugar de optar por ese boleto directo, ya que son novenos, debajo del Chelsea, que es octavo, pero igualados en puntos y con solo un gol de diferencia.
Las cosas no empezaron sencillas para los culés cuando Vasil Kusej, en apenas 10 minutos, colocó la ventaja para los locales.
Fermín se puso la capa de héroe y puso al 34 y 42 los goles para la remontada de los españoles; no obstante, un autogol de Lewandowski al 44 mandó con empate el duelo al medio tiempo.
Olmo fue el encargado, con un gran remate a la escuadra, de colocar el 2-3 a los 63 minutos, y fue el propio Lewandowski quien se lavó la cara al 71 para poner la sentencia definitiva con el 2-4 final.
El resto de marcadores de la jornada de miércoles de Champions League.
El Atlético de Madrid no pudo en Turquía luego de empatar a un tanto con Galatasaray; Qarabag 3-2 se impuso al Frankfurt de Alemania.
Atalanta cayó 2-3 ante el Athletic de Bilbao de España; Bayern se impuso 2-0 al Union St. Gilloise; mientras que Chelsea, con un solitario tanto, venció al Pafos.
Juventus hizo lo suyo sobre el Benfica con un triunfo de 2-0; por su parte, Liverpool ganó por goleada en Francia al Marseille 0-3, mismo resultado con el que el Newcastle aplastó al PSV de Holanda.