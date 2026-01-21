El Barcelona gana y se ilusiona con entrar a octavos de final de Champions de forma directa

La derrota del Barcelona el pasado fin de semana ante la Real Sociedad dejó algunas dudas; sin embargo, se lavaron la cara con un contundente 2-4 ante el Slavia Praga para soñar con buscar ese boleto a octavos de forma directa.

Los primeros ocho van directo a dicha instancia, mientras que del noveno al puesto 24 deben sortear una serie entre ellos de dieciseisavos de final, algo que los de Hansi Flick buscan evitar y están a un lugar de optar por ese boleto directo, ya que son novenos, debajo del Chelsea, que es octavo, pero igualados en puntos y con solo un gol de diferencia.

Fermín marcó doblete en la jornada de Champions League (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

Las cosas no empezaron sencillas para los culés cuando Vasil Kusej, en apenas 10 minutos, colocó la ventaja para los locales.

Fermín se puso la capa de héroe y puso al 34 y 42 los goles para la remontada de los españoles; no obstante, un autogol de Lewandowski al 44 mandó con empate el duelo al medio tiempo.

Olmo fue el encargado, con un gran remate a la escuadra, de colocar el 2-3 a los 63 minutos, y fue el propio Lewandowski quien se lavó la cara al 71 para poner la sentencia definitiva con el 2-4 final.

El Barcelona quedó en la novena posición de la primera fase de la Champions League (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

El resto de marcadores de la jornada de miércoles de Champions League.

El Atlético de Madrid no pudo en Turquía luego de empatar a un tanto con Galatasaray; Qarabag 3-2 se impuso al Frankfurt de Alemania.

Atalanta cayó 2-3 ante el Athletic de Bilbao de España; Bayern se impuso 2-0 al Union St. Gilloise; mientras que Chelsea, con un solitario tanto, venció al Pafos.

Juventus hizo lo suyo sobre el Benfica con un triunfo de 2-0; por su parte, Liverpool ganó por goleada en Francia al Marseille 0-3, mismo resultado con el que el Newcastle aplastó al PSV de Holanda.