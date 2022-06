El Batimóvil enamora a los vecinos de Heredia

Sebastián Cover es el dueño de este Camaro. Esta joya la usa para sus actividades diarias. Cortesía.

Hace cuatro años, Sebastián Cover se ciñó con adquirir un Chevrolet Camaro del año 94 y lo buscó por todo lado hasta que logró encontrarlo.

Cover, vecino de Barva de Heredia contó que en el 2019 vio que en Facebook unos amigos estaban vendiendo la joya americana y comenzó a negociar con ellos.

“Antes de comprar este había visto uno, pero era muy caro. Igual no perdía la esperanza y vi que unos amigos de San José lo tenían a la venta.

“Al conocerlos, la negociación fue más fácil y me lo vendieron a buen precio, fue una gran oportunidad”, recordó.

Cover es amante de los carros desde que era un chiquito y afirmó que buscaba un Camaro porque es un carro clásico, deportivo y es diferente a lo que se ven en la calle. De cariño le puso el Batimóvil.

“Me gusta lo diferente, no es un carro normal y llama mucho la atención.

“Es un carro bajo, hay que pasar los muertos despacio porque casi que pega al piso, no es un carro apto para adultos mayores, porque sería incómodo para ellos el subir y bajar, creo que es más para jóvenes”, añadió.

Sebastián expresó que el Chevrolet no le ha dado problemas y eso que lo usa para sus actividades diarias.

“Al carro había que meterle plata en algunos detalles. El techo estaba todo caído y se lo hice nuevo, le he arreglado algunas cosas mecánicas, pero me faltan muchas cosas.

El vehículo se mantiene lo más original posible. Cortesía.

“Es un V6 y por eso se puede usar más, en cambio, si se tuviera el V8 no podría usarlo tanto porque es más gastón, el motor es de 3.400 cc”, comentó.

Este amante de las naves quiere retocar la pintura, hacerle detalles a la tapicería y pintarle lo aros.

“El carro no está hecho leña, pero quería hacerle mejoras. Es de dos puertas, negro, pueden ir cuatro personas en él, pero como es tan bajo, prefiero que solo viajen dos.

“Los asientos son grises con negro, el dash es completamente negro y el techo es gris, mantiene el color original. El radio no es el original, porque cuando lo compré no tenía el original y entonces le puse uno que he tenido”.

El carro tenía un par de parlantes en la cajuela, pero Sebastián se los quitó porque a él no le gustan las modificaciones, él prefiere los carros lo más originales posible.

El chuzo americano saldrá próximamente en un video musical. Cortesía.

En la fama

Este vehículo llama la atención por donde se le vea y uno de los detalles que más llaman la atención son las gruesas llantas que tiene.

“Hace unos días se usó para grabar un video musical de un artista nacional. Aún no puedo decir quién es el artista, hasta que salga.

“Tengo un amigo que tiene un taller de radiadores y él sirvió de enlace con el artista, les propuso usar el carro”.

Sebastián afirmó que con el Cámaro ha ido a San Carlos, a Guácimo, a Limón, donde tiene familia, y se mueve muy bien por la ruta 32.

“Lo he usado en eventos, paseos y lo uso para trabajar, procuro no usarlo en caminos en mal estado y cuando ando trabajando prefiero dar una vuelta antes de llevarlo por calles en mal estado”, explicó.

El amor por su chuzo hizo que se consiguiera carrito a escala, parecido a los Hot Weels, idéntico a su Batimóvil.

“También me gusta coleccionar carros a escala, desde pequeño me gustan los carros y de este carro me atrae que tiene todas las facilidades, es inyectado y me siento cómodo con él”.